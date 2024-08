Apple rilascia aggiornamenti per Apple Watch e Apple TV

Apple ha rilasciato recentemente nuovi aggiornamenti per i suoi dispositivi indossabili e per la sua piattaforma di streaming, introducendo watchOS 10.6.1 per Apple Watch e tvOS 17.6.1 per Apple TV. Questi aggiornamenti, come spesso avviene con i rilasci di manutenzione, non includono nuove funzionalità ma si concentrano sulla risoluzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni generali dei sistemi.

L'aggiornamento watchOS 10.6.1 risolve un problema significativo che impediva l'accesso al servizio Apple Fitness+, un servizio di allenamento a cui molti utenti Apple Watch si affidano per seguire programmi di fitness personalizzati e monitorare i progressi. L'aggiornamento migliora quindi l'esperienza di utilizzo per chi sfrutta l'Apple Watch come strumento per il benessere e l'attività fisica.

Per quanto riguarda tvOS 17.6.1, Apple non ha fornito dettagli specifici sulle correzioni implementate, ma è probabile che l'aggiornamento migliori la stabilità del sistema e risolva alcuni bug presenti nella versione precedente. Come con tutti gli aggiornamenti di manutenzione, l'obiettivo è garantire un'esperienza più fluida e affidabile per gli utenti di Apple TV, consentendo di sfruttare al meglio i contenuti disponibili sulle piattaforme di streaming.

Come aggiornare i due sistemi operativi

Apple sta attualmente lavorando su versioni più avanzate dei suoi sistemi operativi, con watchOS 11 e tvOS 18 attualmente in fase di beta testing. Il rilascio ufficiale di queste nuove versioni è previsto per il prossimo mese, portando con sé nuove funzionalità e miglioramenti significativi.

Gli utenti che desiderano testare in anteprima queste novità possono iscriversi al programma beta di Apple, avendo così la possibilità di esplorare le nuove caratteristiche prima del rilascio pubblico. Per coloro che desiderano aggiornare i propri dispositivi, l'aggiornamento di Apple Watch può essere effettuato tramite l'app Watch sull'iPhone accoppiato. Basta aprire l'app, andare su Generali e selezionare Aggiornamento software.

Per aggiornare Apple TV, invece, è sufficiente accedere alle Impostazioni, selezionare Sistema e poi Aggiornamento software. Questi aggiornamenti evidenziano l'impegno costante di Apple nel mantenere i propri dispositivi sicuri e affidabili, migliorando la qualità delle esperienze quotidiane per gli utenti.