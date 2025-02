Apple Intelligence: con iOS 18.4 arriva supporto in UE

iOS 18.4 include una serie di aggiornamenti grandi e piccoli per i possessori di iPhone. La versione beta della nuova versione del sistema operativo di Apple introduce ora una novità che farà sicuramente piacere agli utenti dei paesi dell’Unione Europea. Infatti, Apple Intelligence è ora completamente supportato per gli utenti UE. Non molto tempo dopo che Apple ha presentato per la prima volta il suo set di funzionalità Apple Intelligence iniziale al WWDC lo scorso giugno, l'azienda ha condiviso una brutta notizia. L'intelligenza artificiale non sarebbe stata supportata nell'UE al momento del lancio o fino a nuovo avviso. Il motivo principale di tale scelta riguardava le restringenti norme UE che l’azienda avrebbe dovuto rispettare. La limitazione non si applicava al Mac, poiché iPhone e iPad erano soggetti a un diverso set di requisiti nel Digital Markets Act dell'UE.

Tuttavia, dopo mesi di attesa, Apple ha finalmente avuto buone notizie per i suoi utenti. Proprio mentre Apple Intelligence veniva lanciato pubblicamente per gli utenti, Apple ha annunciato che sarebbe arrivato anche nell'UE, ma ad aprile tramite un aggiornamento software. L’aggiornamento indicato, a quanto pare, sarà proprio iOS 18.4.

Apple Intelligence: accesso bloccato solo in Cina

Poiché è appena arrivata la prima beta di iOS 18.4, gli utenti nell'UE possono ora accedere ad Apple Intelligence prima del lancio su larga scala di aprile. La tempistica si allinea bene anche con il supporto linguistico esteso di Apple in iOS 18.4. In precedenza, gli utenti UE con iPhone e iPad non potevano accedere ad Apple Intelligence. Indipendentemente dalla regione o dalle impostazioni della lingua del proprio dispositivo, l’azienda bloccava l'accesso in base alla posizione. Fortunatamente, adesso non è più così. Per gli utenti beta, l'accesso all'IA è attualmente bloccato solo in Cina. Per chiunque non utilizzi la versione beta, l’update ufficiale di iOS 18.4 verrà lanciato pubblicamente all'inizio di aprile.