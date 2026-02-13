iPhone 17e e iPad Air M4 pronti al debutto? I segnali sono chiari

Negli Apple Store iniziano a emergere segnali concreti di un possibile ricambio di gamma per i prodotti più accessibili del catalogo Apple. A riportarlo è Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che in un recente intervento su X ha fatto riferimento a informazioni provenienti direttamente dal canale retail.
Secondo Gurman, diversi dipendenti Apple Retail segnalano che le scorte di iPhone 16e risultano ormai quasi del tutto esaurite, mentre anche l’iPad Air starebbe iniziando a mostrare segni di carenza. Una dinamica che, storicamente, accompagna spesso le fasi immediatamente precedenti al lancio di nuovi modelli, soprattutto per i prodotti aggiornati tramite comunicato stampa.
Le aspettative di Gurman sui prossimi lanci
Nel suo post, Gurman non parla di annunci ufficiali, ma chiarisce di aspettarsi nuove versioni di entrambi i dispositivi nelle prossime settimane, identificandole come iPhone 17e e iPad Air con chip M4. Si tratta quindi di previsioni basate su segnali di filiera e disponibilità, non di conferme dirette da parte di Apple, ma il nome di Gurman rende queste indicazioni particolarmente rilevanti nel panorama delle indiscrezioni.
Per quanto riguarda il presunto iPhone 17e, al momento non sono stati condivisi dettagli tecnici ufficiali. Nel messaggio di Gurman non compaiono riferimenti a design, fotocamere, Dynamic Island, MagSafe o prezzo: tutti questi elementi, spesso citati in altri rumor, restano quindi non confermati e vanno considerati con cautela.
Il discorso è simile per il nuovo iPad Air. L’ipotesi di un passaggio al chip M4 suggerisce un aggiornamento mirato alle prestazioni e all’efficienza, senza necessariamente introdurre cambiamenti estetici o funzionali di rilievo. Una strategia coerente con quanto visto di recente su altri prodotti della gamma Apple.
Il quadro che emerge è quello di un rinnovo imminente della fascia entry e mid-range, sostenuto da segnali concreti sul fronte delle scorte ma ancora in attesa di una conferma ufficiale. Se le previsioni di Gurman si riveleranno corrette, Apple potrebbe svelare i nuovi modelli già nel corso delle prossime settimane, mantenendo la consueta strategia di aggiornamento “silenzioso” ma puntuale.
