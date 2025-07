iPhone 17 Pro: nuovo zoom ottico 8x e app fotocamera professionale in arrivo

Apple si prepara a ridefinire il concetto di fotografia mobile con una serie di innovazioni che potrebbero debuttare sui futuri iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Secondo un’indiscrezione pubblicata da MacRumors, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando a un pacchetto di novità che punta a consolidare ulteriormente la posizione degli iPhone come strumenti professionali per la creazione di contenuti. Le informazioni, provenienti da una fonte anonima, delineano un quadro in cui la tecnologia e il design convergono per offrire agli utenti esperienze senza precedenti.

Possibili novità

Uno degli elementi più attesi riguarda la possibile introduzione di un zoom ottico 8x per il teleobiettivo. Si tratterebbe di un salto tecnologico notevole rispetto all’attuale zoom 5x degli iPhone 16 Pro. Il nuovo sistema permetterebbe non solo di raggiungere distanze focali maggiori, ma anche di offrire uno zoom ottico continuo su più lunghezze focali.

Questa flessibilità, inedita nella gamma iPhone, aprirebbe nuove possibilità per i fotografi che desiderano catturare dettagli lontani senza compromettere la qualità dell’immagine. Se confermata, questa soluzione collocherebbe Apple ancora una volta tra i leader del settore mobile in termini di capacità di ingrandimento ottico, offrendo un’esperienza di scatto ancora più vicina a quella delle fotocamere professionali.

Fronte software

Sul fronte software, la casa di Cupertino starebbe sviluppando un'app fotocamera professionale pensata per soddisfare le esigenze di creator, fotografi e videomaker. L’obiettivo sarebbe quello di offrire strumenti avanzati per la gestione di foto e video, in modo da competere direttamente con applicazioni già affermate come Halide, Kino e Filmic Pro.

Non è ancora chiaro se questa nuova app sarà esclusiva dei modelli Pro o se verrà distribuita come aggiornamento della Final Cut Camera, ma le aspettative sono alte. Un software di questo tipo permetterebbe di sfruttare appieno le potenzialità hardware degli iPhone, facilitando la creazione di contenuti di livello professionale anche in mobilità.

Novità anche per il design

Le indiscrezioni riportano anche importanti novità sul design del modulo fotografico dei futuri iPhone 17 Pro. Si parla di un design completamente rinnovato, con linee più moderne e una disposizione ottimizzata delle ottiche.

In particolare, il comparto posteriore dovrebbe ospitare tre fotocamere 48 megapixel, un dato che sottolinea la volontà di Apple di offrire una qualità d’immagine elevatissima su tutta la gamma di lenti. Questa scelta tecnica rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella standardizzazione dell’alta risoluzione su tutti i sensori principali degli iPhone di fascia alta.