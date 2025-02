Apple potrebbe scartare gli occhiali AR per problemi di prestazioni

Un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che Apple ha annullato i suoi piani per sviluppare i suoi occhiali AR (AR). Inizialmente pensati per competere con i futuri occhiali AR di Meta, Apple voleva che questo device si connettesse ai suoi dispositivi. Tuttavia, secondo fonti vicine all’azienda, Cupertino ha deciso di cambiare i suoi piani dopo che il team di sviluppo ha dovuto affrontare problemi di prestazioni e continui cambiamenti di design. Gli occhiali AR scartati, nome in codice N107, erano stati progettati per assomigliare ad occhiali normali. Tuttavia, includevano display integrati che avrebbero consentito agli utenti di interagire con il mondo della realtà aumentata. Apple aveva pianificato di integrare una funzionalità negli occhiali AR che avrebbe consentito di connettersi agli iPhone. Tuttavia, le preoccupazioni sulla potenza di elaborazione dell'iPhone e sulla durata della batteria quando abbinati agli occhiali AR hanno reso la produzione sempre più incerta.

Apple: occhiali AR flop anche se associati al Mac

Apple ha poi preso in considerazione l'idea di collegare gli occhiali intelligenti al Mac, che ha un processore più potente e una batteria più capiente. Tuttavia, nei primi test con i dirigenti, gli occhiali AR collegati a un computer Mac hanno funzionato male. Ciò ha portato a ulteriori modifiche di progettazione e cambiamenti nelle funzionalità desiderate. Tutti questi problemi avrebbero portato Cupertino alla decisione finale di annullare il progetto. Apple sperava di stabilire una forte presenza nel mercato degli occhiali AR, per competere con Meta. Tuttavia, dopo la cancellazione del progetto, l’azienda di Mark Zuckerberg potrebbe rafforzare la sua posizione dominante nel settore. Infatti, l'azienda ha già creato occhiali AR in partnership con Ray-Ban, già molto popolari. Inoltre, ha anche in programma di lanciare nuovi modelli nel 2027.

Non è la prima volta che Apple annulla un progetto. In precedenza, l'azienda aveva annullato l’ambizioso progetto di auto a guida autonoma, ma ha anche eliminato i piani per display personalizzati per Apple Watch. La decisione di accantonare il progetto degli occhiali AR potrebbe anche essere il risultato delle prestazioni di mercato inferiori alle aspettative del visore Vision Pro, che non è riuscito a ottenere trazione dal pubblico generale, a causa del suo design e prezzo elevati.