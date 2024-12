Ray-Ban Meta: update v11 include Live AI e Live Translation

Al Connect 2024, Meta ha presentato nuove funzionalità in arrivo sugli occhiali smart Ray-Ban Meta. Recentemente, l’azienda ha lanciato diverse novità, come promemoria, ricerca vocale per contenuti Spotify e Amazon Music, integrazione Be My Eyes e volume adattivo. Adesso, Meta ha annunciato il lancio dell'aggiornamento software v11, che porta ancora più funzionalità per rendere gli occhiali smart Ray-Ban Meta ancora più utili. Con la nuova funzionalità di Live AI, Meta AI può ora vedere ciò che gli utenti vedono in modo continuo. Inoltre, è possibile iniziare conversazioni (in modo naturale), basate sui contenuti che si vedono. Gli utenti possono utilizzare questa capacità per ottenere assistenza in tempo reale e a mani libere da Meta AI. Si potranno infatti fare domande senza dire "Hey Meta" e interrompere l'AI per porre domande di follow-up più facilmente. Meta afferma che l'AI live sarà in grado di fornire suggerimenti utili anche prima che l’utente chieda in futuro.

Ray-Ban Meta: possibili le traduzioni anche in italiano

Con la nuova funzione di traduzione in tempo reale, gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta possono effettuare traduzioni in tempo reale del parlato, dall'inglese allo spagnolo, al francese o all'italiano. Se qualcuno sta parlando in spagnolo, francese o italiano, gli utenti possono ascoltare ciò che dice in inglese. La traduzione può anche essere visualizzata come trascrizione sul proprio telefono. Sia le funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale che di traduzione in tempo reale sono ora disponibili per i possessori di occhiali Ray-Ban Meta negli Stati Uniti e in Canada che fanno parte del programma di accesso anticipato di Meta. Infine, con gli occhiali smart Ray-Ban Meta, gli utenti possono ora dire semplicemente "Hey Meta, Shazam this song" per cercare il titolo di una canzone, senza dover utilizzare il proprio smartphone.

Queste nuove funzionalità rendono gli occhiali smart di Meta ancora più utili e versatili. Con l'aggiunta di Live AI e Live Translation, Meta sta ampliando i confini di ciò che i suoi occhiali smart possono fare. Sfortunatamente, tale tecnologia non è disponibile in Italia e non è chiaro se e quando arriverà. Infatti, non avendo aderito alle norme del Digital Markets Act (DMA) dell’UE, nel nostro paese non è possibile utilizzare alcune funzionalità di Meta AI, come ad esempio il riconoscimento di ciò che si sta guardando.