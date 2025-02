Apple: nessuno stop allo sviluppo degli occhiali AR autonomi

Apple avrebbe messo la parola fine al progetto relativo agli occhiali AR Apple collegati al Mac. Tuttavia, l’azienda di Cupertino non avrebbe rinunciato all’idea di realizzare degli occhiali AR autonomi. A riferirlo è il solito giornalista Mark Gurman di Bloomberg. In merito agli occhiali AR collegati al Mac, alla fine del mese scorso Gurman aveva rivelato: “l'azienda ha chiuso il programma questa settimana, secondo persone a conoscenza della mossa. Il prodotto ora cancellato avrebbe avuto l'aspetto di normali occhiali ma includeva display integrati e richiedeva una connessione a un Mac, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché il lavoro non era pubblico. Un rappresentante Apple ha rifiutato di commentare”. Per quanto riguarda gli occhiali AR autonomi, il giornalista di Bloomberg riferisce che il loro sviluppo potrebbe impiegare più tempo del previsto. Tuttavia, il progetto non dovrebbe naufragare.

Apple: occhiali AR di autonomi potrebbero arrivare fra 3-5 anni

L’approccio dell’azienda di Cupertino per il rilascio dei nuovi occhiali sembra essere quello della prudenza. Secondo Gurman, il capo dell'hardware di Apple, John Ternus, non vuole trovarsi con un flop tra le mani. Per questo motivo, la società si prenderà il suo tempo per realizzare degli occhiali AR autonomi di qualità, anche se ci vorrà del tempo prima che questi vengano immessi sul mercato.

Nel frattempo, le aziende Vision Products Group stanno ancora lavorando su tutta la tecnologia di base fondamentale per un prodotto del genere. Come ricorda ancora Gurman: “mi è stato detto che l'obiettivo a lungo termine di Apple di occhiali AR standalone rimane intatto e l'azienda continuerà a lavorare sulla tecnologia di base, come schermi e silicio, per contribuire a rendere tale dispositivo più fattibile”. Indipendentemente dai progressi, ci vorranno ancora almeno 3-5 anni. VisionOS getta sicuramente le basi per un paio di occhiali AR autonomi. La speranza è che Apple riesca a rilasciare un prodotto davvero interessante.