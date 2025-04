Apple Music: sblocca ora la prova gratis per un mese

Vuoi provare una delle migliori piattaforme per ascoltare canzoni e podcast gratuitamente per un mese? Molto bene, allora devi attivare Apple Music. Tutti i nuovi utenti che creano un account per la prima volta possono usufruire di un mese gratis di questo servizio, per ascoltare i contenuti senza pubblicità e offline.

Una volta terminato il periodo di prova free, l'abbonamento si rinnova a a 10,99 euro (piano Individuale), 5,99 euro (Studenti) o 16,99 euro al mese (Famiglia), salvo disdetta. Detto questo, andiamo a scoprire quali sono le funzionalità della piattaforma.

Apple Music: più di 100 milioni di brani e audio spaziale

Apple Music mette a disposizione un catalogo incredibile: dentro l'app ci sono qualcosa come più di 100 milioni di brani e oltre 30mila playlist. Non solo: puoi ascoltare podcast, approfondimenti e interviste, ma anche show originali, concerti e programmi on demand condotti dai più importanti artisti.

A ciò si aggiunge anche l'audio spaziale con Dolby Atmos, l'ascolto offline su qualsiasi tipo di dispositivo, l'assenza totale di pubblicità e la visualizzazione dei testi dei brani durante la riproduzione della canzone. A proposito di canzoni, sono tantissime le novità presenti su Apple Music, tra cui l'ultima hit di Sfera Ebbasta con Shiva "Non metterci becco", ma anche "Nonostante tutto" di Cesare Cremonini ed Elisa e "Nella parte del mondo in cui sono nato" de I Cani.

Per attivare la prova gratuita di un mese basta andare su questa pagina di Apple Music, cliccare sul bottone "Prova gratis" e aggiungere l'indirizzo email dell'account Apple nel campo richiesto. L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

