Apple Music: riscatta 3 mesi gratis con un dispositivo idoneo

Apple Music è il servizio musicale in streaming di Apple con oltre 100 milioni di brani e senza pubblicità. Grazie all'ultima promozione, l'acquisto di un dispositivo idoneo consente di riscattare 3 mesi di prova gratuita. Inoltre, è possibile ottenere 1 mese gratis anche se ci si iscrive per la prima volta o si sottoscrive l'abbonamento Apple One.

Oltre al numero di brani presenti in catalogo, Apple Music integra tutta una serie di funzionalità che portano l'appassionato di musica a vivere un'esperienza diversa dalle altre piattaforme concorrenti. A partire dall'audio spaziale, passando poi per la definizione lossless, che portano la qualità del suono a una qualità di livello superiore.

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple Music

Per il riscatto di 3 mesi gratuiti di Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Flex), HomePod e HomePod mini. È importante che il dispositivo acquistato si aggiorni all'ultima versione del sistema operativo disponibile.

In seguito all'acquisto, è sufficiente aprire l'app Apple Music: pochi istanti dopo comparirà il banner della prova gratuita, tutto quello che occorre fare è accettare l'offerta e la prova avrà inizio in automatico. Al termine poi del periodo promozionale, il piano si rinnoverà a 10,99 euro al mese. Prima del rinnovo, Apple invierà un'e-mail per ricordare la scadenza del periodo di prova: volendo, è possibile disdire il rinnovo e non pagare quindi nulla.

Qualora il banner della prova non dovesse comparire, assicurarsi che il dispositivo in questione sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo in uso.

