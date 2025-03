Apple Music: primo mese gratis poi a partire da 5,99€

In questi giorni Apple Music è in prova gratuita per un mese per tutti coloro che si iscrivono al servizio per la prima volta. Al termine del periodo di prova i prezzi dell'abbonamento partono da 5,99 euro al mese se si è studenti, mentre per tutti gli altri il prezzo è pari a 10,99 euro al mese.

Il servizio streaming musicale Apple Music offre un catalogo con più di cento milioni di brani, nonché interviste e concerti in esclusiva. Tra le funzionalità più interessanti si annoverano poi la definizione lossless e l'audio spaziale, insieme all'assenza totale di pubblicità e l'ascolto offline su qualunque tipo di dispositivo.

L'ultima offerta di Apple Music

L'offerta di questi giorni è rivolta agli utenti che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music. Per loro è disponibile un mese gratuito, durante il quale avranno accesso all'intero catalogo della piattaforma e a tutte le sue funzionalità, inclusa l'opzione Apple Music Sing che consente di visualizzare il testo del brano mentre lo si sta ascoltando.

Meritano poi un discorso a parte gli studenti, vale a dire tutti quei ragazzi che frequentano un corso di diploma, laurea o specializzazione. Per quanto riguarda la prova gratuita di un mese, oltre all'accesso ad Apple Music potranno anche provare gratis Apple TV+, guardando dunque i film e le serie tv della piattaforma streaming della casa di Cupertino.

Al termine del periodo di prova, gli studenti beneficiano di un ulteriore vantaggio: l'abbonamento a 5,99 euro al mese invece di 10,99 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 60 euro.

Per usufruire della prova gratuita di un mese è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Apple. Ricordiamo infine che l'acquisto di un nuovo dispositivo dell'azienda statunitense consente di riscattare un periodo di prova di Apple Music di 3 mesi.

