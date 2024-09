Apple Music: piano Studenti gratis 1 mese con Apple TV+

C'è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di Apple. Il servizio streaming musicale Apple Music offre un mese gratis con accesso ad Apple TV+ incluso per coloro che attiveranno il piano Studenti. L'offerta, riservata agli studenti universitari, è disponibile su questa pagina del sito Apple per un periodo di tempo limitato.

Oltre 100 milioni di brani e più di 30.000 playlist curate dalla redazione, l'integrazione totale dell'assistente Siri, assenza totale di pubblicità e funzionalità esclusive come Apple Music Sing, con i testi dei brani che scorrono in tempo reale durante la riproduzione delle proprie canzoni preferite: questi gli elementi chiave che rendono Apple Music una delle principali piattaforme streaming musicali al mondo.

L'offerta per il piano Studenti di Apple Music

Il piano Studenti promosso dalla piattaforma Apple Music è riservato soltanto agli studenti universitari, senza la possibilità di estendere il proprio abbonamento ai gruppi "in famiglia". Al momento della sottoscrizione dell'offerta, sarà necessario passare la verifica di idoneità.

A questo proposito, sottolineiamo che occorre frequentare un corso di diploma, laurea o specializzazione presso un'università. La cosa migliore da fare è tenere a portata di mano il proprio badge universitario e l'account email universitario, in modo che Apple possa completare la verifica sullo stato di iscrizione nel più breve tempo possibile.

La promozione in corso sul piano Studenti prevede 1 mese gratis di Apple Music con incluso l'accesso all'intero catalogo di Apple TV+. Al termine della prova gratuita, il servizio si rinnova al prezzo di 5,99 euro al mese, a patto di mantenere lo status di studente universitario.

