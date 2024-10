Apple Music: ottieni 3 mesi gratis con uno di questi dispositivi

Con Apple Music, il servizio streaming musicale di Apple, si possono ascoltare più di 100 milioni di canzoni, senza pubblicità e su tutti i dispositivi, anche offline. Inoltre, sono disponibili funzionalità extra come Apple Music Sing, attraverso cui è possibile visualizzare i testi dei brani durante la loro riproduzione. A tutto questo, poi, si aggiungono interviste e concerti live in esclusiva.

In questi giorni è disponibile una nuova offerta che consente di provare Apple Music gratis per 3 mesi acquistando un dispositivo idoneo. Ecco la lista completa: iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch, Mac, Apple TV, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex) e HomePod (anche in versione mini). Il periodo di prova è riscattabile su questa pagina del servizio Apple.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere 3 mesi di ascolto gratis di Apple Music occorre essere in possesso da non più di 90 giorni di un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, AirPods, HomePod o Mac aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. Da non più di 90 giorni perché l'offerta è attivabile entro e non oltre 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo. Inoltre, come indicato qui sopra, sono idonei anche gli auricolari Beats, con l'unica eccezione dei Beats Flex.

Per attivare l'offerta su iPhone, iPad, Apple TV o Mac, è necessario configurare il proprio dispositivo, aprire l'app Apple Music e toccare "Accetta ora" nel banner dedicato alla promozione che comparirà in automatico dopo pochi istanti. Per attivarla invece su AirPods, HomePod o auricolari Beats, è necessario abbinare il proprio nuovo dispositivo a un iPhone o iPad. Infine, se si è acquistato un nuovo Apple Watch, occorre abbinarlo a un iPhone.

Qualora il banner dell'offerta non compaia in automatico all'apertura di Apple Music, è opportuno verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'offerta di 3 mesi gratis di Apple Music è riscattabile su questa pagina del sito ufficiale Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.