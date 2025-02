Apple Music: i nuovi brani da ascoltare a febbraio

Prima dell'arrivo della valanga sanremese, Apple Music accoglie le nuove uscite del mese di febbraio. Ci sono i singoli del nuovo album Hurry Up Tomorrow di The Weeknd, presente anche Lady Gaga con la sua ipnotica Abracadabra, e non manca nemmeno un pezzetto d'Italia con Jake La Furia, Boro e Tony Boy. Le canzoni di seguito, e quelle di Sanremo, sono disponibili all'ascolto attraverso lo sconfinato catalogo di Apple Music composto da oltre 100 milioni di brani. E per i nuovi utenti rimane la possibilità di provare gratis il servizio per 7 giorni: il momento migliore dell'anno è arrivato.

Una selezione dei nuovi brani su Apple Music di questa settimana

The Weeknd - Cry For Me

The Weeknd & Anitta - Sao Paulo

The Weeknd & Playboi Carti - Timeless

Lady Gaga - Abracadabra

Staticlone - Alone in Philadelphia

d4vd - One More Dance

DJ Premier & Roc Marciano - Armani Section

Smiley - Money Feen

3 Years Hollow - Reality

Tyrann - Don't Make Fashion Of Our Heavy Metal Passion

Elton John & Brandie Carlile - Who Believes in Angels?

TAYA - One And Only

Epica - Cross the Divide

Kalsey Kulyk - You Fight Dirty

Bryan Adams - Roll With the Punches

Adrien Nunez - All I Ever Do

Thornhill - Silver Swarm

Jake La Furia & Night Skinny feat. Rose Villain & Artie 5ive - Money On My Mind

Jake La Furia & Night Skinny feat. Kid Yugi - Viagra

Boro & Tony Boy: A Casa

Scena dominata da The Weeknd, complice l'uscita del suo nuovo attesissimo album Hurry Up Tomorrow, in cui spiccano da subito Cry For Me, Sao Paulo e Timeless. Tra le migliori novità della settimana anche Abracadabra, il nuovo singolo che Lady Gaga ha lanciato in occasione della giornata dei Grammy, dove peraltro è stata premiata insieme a Bruno Mars per la Miglior performance in duo. A tenere alta la bandiera italiana ci pensano invece i rapper Jake La Furia, Boro e Tony Boy, le cui novità figurano nella classifica dei singoli più ascoltati questa settimana in Italia.

