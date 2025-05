Apple Music gratis per un mese: ascolta le ultime uscite

Apple Music è il servizio di streaming musicale offerto dalla casa di Cupertino, che permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. Grazie alla qualità audio lossless e all’audio spaziale, potrai godere di un’esperienza sonora straordinaria.

Puoi testarlo gratuitamente per un mese, ma se non hai mai sottoscritto un abbonamento e possiedi un iPhone, la prova si estende fino a tre mesi. Per sfruttare la prova free basta andare su questa pagina di Apple.

Cosa offre Apple Music

Il catalogo musicale di Apple Music è vasto, e ora puoi subito immergerti nelle ultime uscite, tra cui brani come Maschio di Annalisa, Crudele di Salmo, Piangere a 90 di Blanco, Stupido di Gazzelle, Viennarì di Liberato, e Notti Brave Amarcord di Carl Brave, solo per citarne alcuni.

Con questa piattaforma, non solo ascolti le tue canzoni preferite, ma puoi anche divertirti con la funzione "Apple Music Sing", che ti permette di cantare insieme ai tuoi brani. Inoltre, avrai accesso a interviste esclusive, concerti dal vivo e potrai fruire della piattaforma su qualsiasi dispositivo, anche senza connessione, in modalità offline.

Per attivare la tua prova gratuita, basta accedere con il tuo ID Apple o crearne uno nuovo se non lo hai già. Se possiedi un iPhone e non hai mai utilizzato Apple Music, ti consigliamo di avviare la promozione direttamente dal tuo dispositivo, così potrai goderti tre mesi gratuiti. Al termine del periodo di prova, potrai scegliere se continuare con un abbonamento mensile a 10,99 euro o disdirlo senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.