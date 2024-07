Apple Music gratis per 6 mesi se hai uno di questi dispositivi

Apple ha lanciato una promozione speciale che offre sei mesi di Apple Music gratis a chi acquista determinati dispositivi. Questa offerta è valida per chi compra nuovi iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac, oltre a una gamma di accessori come AirPods, Beats e HomePod. Per usufruire della promozione, è necessario acquistare il dispositivo da Apple o un rivenditore autorizzato e poi attivare l'abbonamento a Apple Music.

Apple Music gratis: più di 100 milioni di brani free per 6 mesi

Questa promozione rappresenta un'opportunità ideale per chi desidera esplorare l'ampio catalogo musicale di Apple Music, che offre oltre 100 milioni di brani. Gli utenti possono creare playlist personalizzate, ascoltare stazioni radio tematiche e scaricare musica per l'ascolto offline, il tutto senza interruzioni pubblicitarie. La promo vale anche per chi acquista un accessorio come: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Per chi non acquista nuovi dispositivi, Apple offre comunque una prova gratuita di un mese per tutti i nuovi iscritti, permettendo loro di scoprire le funzionalità del servizio prima di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

L'estate è un momento perfetto per godersi la musica, e con Apple Music gratis, gli utenti possono creare la colonna sonora perfetta per le loro vacanze senza alcun costo aggiuntivo. Questa promozione rafforza ulteriormente l'ecosistema Apple, incentivando l'acquisto dei suoi prodotti attraverso un vantaggio tangibile e immediato per i consumatori.

Al termine del periodo gratuito, il servizio continuerà a un costo di 10,99 euro al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento. Insomma, un'opportunità davvero unica per provare uno dei servizi di streaming musicale migliori che ci siano in circolazione.

