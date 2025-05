Apple Music gratis per 3 mesi: un'estate al massimo con la musica

Per tutti gli amanti della musica c'è un'offerta da non perdere: Apple Music, il servizio streaming musicale della casa di Cupertino, è in prova gratuita per tre mesi. Nell'ambito della nuova promozione disponibile sul sito ufficiale Apple, l'attivazione dell'offerta deve avvenire solo su iPhone, in seguito all'acquisto di uno degli articoli idonei e a patto che sia la prima registrazione al servizio.

Apple Music offre l'accesso a un catalogo di più di 100 milioni di brani e migliaia di playlist. L'app non contiene pubblicità, a differenza della concorrenza, e permette di ascoltare la musica offline su ogni tipologia di dispositivo, nonché visualizzare il testo delle canzoni preferite in tempo reale sfruttando la funzionalità proprietaria Apple Music Sing.

Le nuove uscite su Apple Music

Tra le novità dell'ultima settimana su Apple Music, il nuovo singolo Maschio di Annalisa continua la sua marcia inarrestabile, candidandosi a tormentone estivo. Restando in Italia, segnaliamo anche Un'ora di follia di Nicolò Filippucci (concorrente dell'ultima edizione di Amici), Rosa e Lacrime di Gigi D'Alessio e Luce di Selmi.

Dando invece uno sguardo all'estero, segnaliamo Blessings di Calvin Harris e Clementine Douglas, IRS Love di Nikki Nair e I Could Have Danced All Night di Stella Cole. All'elenco delle nuove uscite si aggiungono anche Cowboy in a Ghost Town di Saadi, Never Ever Let You Go di Bryan Adams e Pretrial (Let Her Go Home) di Fiona Apple.

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music è sufficiente acquistare un dispositivo idoneo tra iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple TV e altoparlanti Beats (con la sola eccezione di Beats Flex). Poi, dopo aver configurato il nuovo dispositivo, bisogna aprire l'app Apple Music su iPhone e premere su Accetta ora nell'annuncio relativo alla prova gratuita.

L'offerta, in corso di svolgimento sul sito Apple, sarà disponibile fino al 16 maggio 2025 (questo venerdì, ndr).

