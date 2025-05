Apple Music gratis per 3 mesi se ti iscrivi per la prima volta e attivi su iPhone

Sul sito Apple è disponibile una nuova offerta per il servizio Apple Music: gli utenti che acquistano un dispositivo idoneo, e si iscrivono per la prima volta alla piattaforma streaming musicale, beneficiano di tre mesi gratuiti. Al termine della prova l'abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

Con Apple Music si possono ascoltare più di 100 milioni di brani, senza pubblicità e offline su qualunque tipo di dispositivo. Ottima anche l'esperienza di ascolto, grazie all'adozione dell'audio spaziale. In definitiva, è uno dei migliori servizi streaming di musica oggi disponibili sul mercato.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare tre mesi gratis di Apple Music occorre acquistare un dispositivo Apple idoneo e registrarsi per la prima volta al servizio. Inoltre, l'offerta deve essere attivata su iPhone.

I dispositivi idonei alla prova gratuita di tre mesi di Apple Music sono i seguenti: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex) e HomePod e HomePod mini.

Per attivare l'offerta su iPhone occorre prima configurare il nuovo dispositivo. In seguito è sufficiente aprire l'app Apple Music sul melafonino e fare tap su Accetta ora in corrispondenza all'offerta. Nove volte su dieci il messaggio compare al momento dell'apertura dell'app, ma se per qualche motivo non dovessi vederlo, puoi trovarlo nella scheda Home.

Sempre a questo proposito, Apple specifica che dopo la configurazione del nuovo dispositivo occorre riscattare l'offerta entro 3 mesi, a patto di non andare oltre il 16 luglio 2025, ultima data utile per completare l'attivazione della prova gratuita.

Il sito ufficiale del marchio Apple precisa infine la disponibilità anche del piano Student, al prezzo di 5,99 euro al mese anziché 10,99 euro del piano Individuale e 16,99 euro del piano Famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.