Apple Music gratis per 3 mesi con l'acquisto di un dispositivo idoneo

Federico Pisanu
Pubblicato il 9 feb 2026
Apple Music, il servizio di streaming musicale di Apple, offre fino a tre mesi di prova gratuita con l'acquisto di un dispositivo idoneo. L'offerta è valida sottoscrivendo l'abbonamento per la prima volta e acquistando un modello idoneo tra iPhone, iPad, AirPods, cuffie Beats, Apple Watch, Apple TV e Mac.

Pagina prova gratuita Apple Music

apple music gratis

Entrando più nello specifico, ecco la lista completa dei dispositivi idonei alla prova gratuita di 3 mesi di Apple TV:

  • tutti i nuovi iPhone, Apple Watch, Mac, iPad e Apple TV compatibili con l'ultima versione del sistema operativo e acquistati dallo store ufficiale o da un rivenditore autorizzato Apple.
  • AirPods di seconda e terza generazione
  • tutti i modelli di AirPods 4
  • tutte le generazioni di AirPods Pro
  • AirPods Max
  • tutte le generazione di HomePod e HomePod mini
  • le cuffe Beats Pill, Beats Solo Buds, Beats Solo 4, Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Solo Pro, Powerbeats Fit, Powerbeats Pro 2, Powerbeats Pro , Beats Studio Buds e Beats Fit Pro.

Al termine del periodo di prova gratuito l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima della fine della prova. In tal caso, si perderà l'accesso ad Apple Music e al periodo di prova restante nell'immediato, senza più la possibilità di riattivarlo.

Apple sottolinea inoltre che l'offerta deve essere attivata entro 90 giorni dalla configurazione del nuovo dispositivo direttamente tramite l'app Apple Music. Il dispositivo in questione deve essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo, altrimenti l'offerta potrebbe non comparire. A questo proposito, ricordiamo che l'offerta compare soltanto se si accede in modo corretto al proprio Apple Account.

Inoltre, per usufruire dell'offerta con le cuffie Beats, HomePod, AirPods o Apple Watch è necessario collegare o abbinare il proprio dispositivo idoneo al un dispositivo Apple a scelta tra iPhone e iPad.

Pagina prova gratuita Apple Music

