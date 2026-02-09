Apple Music gratis per 3 mesi con l'acquisto di un dispositivo idoneo

Apple Music, il servizio di streaming musicale di Apple, offre fino a tre mesi di prova gratuita con l'acquisto di un dispositivo idoneo. L'offerta è valida sottoscrivendo l'abbonamento per la prima volta e acquistando un modello idoneo tra iPhone, iPad, AirPods, cuffie Beats, Apple Watch, Apple TV e Mac.

Entrando più nello specifico, ecco la lista completa dei dispositivi idonei alla prova gratuita di 3 mesi di Apple TV:

tutti i nuovi iPhone, Apple Watch, Mac, iPad e Apple TV compatibili con l'ultima versione del sistema operativo e acquistati dallo store ufficiale o da un rivenditore autorizzato Apple.

AirPods di seconda e terza generazione

tutti i modelli di AirPods 4

tutte le generazioni di AirPods Pro

AirPods Max

tutte le generazione di HomePod e HomePod mini

le cuffe Beats Pill, Beats Solo Buds, Beats Solo 4, Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Solo Pro, Powerbeats Fit, Powerbeats Pro 2, Powerbeats Pro , Beats Studio Buds e Beats Fit Pro.

Al termine del periodo di prova gratuito l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima della fine della prova. In tal caso, si perderà l'accesso ad Apple Music e al periodo di prova restante nell'immediato, senza più la possibilità di riattivarlo.

Apple sottolinea inoltre che l'offerta deve essere attivata entro 90 giorni dalla configurazione del nuovo dispositivo direttamente tramite l'app Apple Music. Il dispositivo in questione deve essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo, altrimenti l'offerta potrebbe non comparire. A questo proposito, ricordiamo che l'offerta compare soltanto se si accede in modo corretto al proprio Apple Account.

Inoltre, per usufruire dell'offerta con le cuffie Beats, HomePod, AirPods o Apple Watch è necessario collegare o abbinare il proprio dispositivo idoneo al un dispositivo Apple a scelta tra iPhone e iPad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.