Apple Music è gratis per 3 mesi per alcuni utenti: ecco la promo

È il momento giusto per usare gratis Apple Music. Con la nuova promozione lanciata da Apple, infatti, è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento e accedere, in modo illimitato, al catalogo di canzoni disponibili sulla piattaforma.

Per sfruttare l'offerta è necessario aver acquistato un nuovo prodotto Apple (oppure un prodotto Bose selezionato) oppure acquistarne uno nel corso del prossimo futuro. Seguendo una semplice procedura dopo l'acquisto, quindi, sarà possibile riscattare la promo è ottenere 3 mesi gratis di Apple Music.

In alternativa, è sempre possibile attivare un mese di prova gratuita per tutti gli utenti che iniziano a utilizzare il servizio di streaming musicale di Apple. Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta seguire il link qui di sotto e accedere ad Apple Music con il proprio ID Apple.

Come avere 3 mesi gratis di Apple Music: la procedura

La procedura da seguire per accedere ad Apple Music con 3 mesi gratis dipende dal nuovo dispositivo acquistato. Con iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV, ad esempio, è sufficiente completare la configurazione del nuovo dispositivo e poi accedere all'app di Apple Music.

Con un Apple Watch, invece, è necessario abbinare lo smartwatch a un iPhone e poi, dallo smartphone, accedere all'app di Apple Music per riscattare la promo. Con un dispositivo audio Apple o Bose bisognerà effettuare l'abbinamento via Bluetooth a un iPhone o a un iPad e poi accedere all'app di Apple Music dell'iPhone o dell'iPad utilizzato.

I dispositivi compatibili sono:

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds)

È sempre necessario aver aggiornato il sistema operativo e l'app all'ultima versione disponibile. Al termine del periodo di prova gratuita, Apple Music si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, senza vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.