Apple Music: ascolta il nuovo album di Snoop Dogg e Dr. Dre

Un evento attesissimo nel panorama musicale è finalmente arrivato: è uscito il nuovo album di Snoop Dogg e Dr. Dre. E da oggi è disponibile in streaming su Apple Music. Dopo anni di collaborazioni leggendarie, i due colossi dell’hip-hop tornano con "Missionary", un progetto che promette di lasciare il segno. Se non vuoi perderti questo album esclusivo e tutte le migliori novità musicali, la piattaforma ti offre la possibilità di accedere al servizio per 1 mese gratis.

Apple Music: ascolta il meglio della musica con un mese gratuito

Con Apple Music, hai accesso a un catalogo sterminato di oltre 100 milioni di brani, disponibili per lo streaming in alta qualità audio e senza pubblicità. La piattaforma è perfetta per scoprire il nuovo album di Snoop Dogg e Dr. Dre, ma anche per esplorare playlist curate, novità discografiche e i grandi classici della musica mondiale.

Ecco alcune delle funzionalità che rendono Apple Music un servizio unico:

Streaming senza limiti : ascolta i tuoi artisti preferiti, ovunque ti trovi, su smartphone, tablet, PC e smart speaker;

: ascolta i tuoi artisti preferiti, ovunque ti trovi, su smartphone, tablet, PC e smart speaker; Audio spaziale con Dolby Atmos : goditi un’esperienza d’ascolto coinvolgente e tridimensionale, come se fossi in studio con gli artisti;

: goditi un’esperienza d’ascolto coinvolgente e tridimensionale, come se fossi in studio con gli artisti; Download offline : scarica le tracce sul tuo dispositivo e ascoltale anche senza connessione a Internet;

: scarica le tracce sul tuo dispositivo e ascoltale anche senza connessione a Internet; Radio live: scopri Apple Music 1 e le stazioni radio live dedicate ai tuoi generi musicali preferiti.

Grazie alla prova gratuita di 1 mese, puoi ascoltare il nuovo album di Snoop Dogg e Dr. Dre in streaming senza alcun costo, insieme a tutto il resto della musica disponibile su Apple Music. Il duo iconico, che ha segnato la storia dell’hip-hop fin dagli anni ’90, torna con un progetto musicale tanto atteso dai fan. Il nuovo album unisce le inconfondibili sonorità West Coast di Dr. Dre con lo stile inimitabile di Snoop Dogg, promettendo pezzi che diventeranno presto dei classici.

Non perderti questa uscita esclusiva: attiva subito Apple Music e inizia il tuo mese gratuito per scoprire ogni traccia di questo capolavoro e immergerti nel meglio della musica mondiale.

