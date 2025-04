Apple Music: 3 mesi sono in omaggio con l'acquisto di un nuovo dispositivo Apple

Apple ha lanciato una nuova iniziativa che consente di ottenere 3 mesi in omaggio di Apple Music con l'acquisto di un nuovo dispositivo Apple. I device idonei alla promozione sono iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, HomePod e HomePod mini, cuffie e altoparlanti Beats (con la sola eccezione del modello Beats Flex).

L'offerta è rivolta soltanto ai nuovi abbonamenti. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo automatico. Infine, Apple ricorda che per ascoltare Apple Music è sufficiente scaricare l'app Apple Music, già presente sui dispositivi Apple, e sul sito music.apple.com.

Come attivare l'offerta

Per attivare i 3 mesi gratis di Apple Music occorre dapprima configurare o abbinare il dispositivo idoneo. La configurazione è richiesta su iPhone, Mac, iPad e Apple TV, mentre è sufficiente l'abbinamento per Apple Watch, AirPods, HomePod, cuffie o altoparlanti Beats.

Il passaggio successivo richiede l'apertura dell'app Apple Music su iPhone, Mac, iPad o Apple TV: l'offerta dovrebbe comparire in automatico all'apertura dell'applicazione, se così però non fosse basta recarsi sulla scheda Home. Fatto anche questo, per completare l'attivazione è sufficiente toccare su Accetta ora.

I nuovi brani disponibili

Dopo l'attivazione della prova gratuita di Apple Music, sarà possibile ascoltare da subito le ultime novità in campo musicale, tra cui:

Invincibile (OneRepublic)

Amor (Achille Lauro)

Apnea da un po' (Rkomi)

Gelido (Shablo, Joshua e Tormento feat. Mimì)

A little bit real (Absolutely Anytime)

Concrete Cowboy (Lanie Gardner)

Shivers (The Royston Club)

Nostalgia (Sammy Virji e Issey Cross)

Free Country (Taylor Goyette)

All U Need Is U (Radogeist)

Autodistruzione (Holden)

Strange (Ginger and the Peppers)

La prova di tre mesi gratis di Apple Music, con cui ascoltare questi e gli altri 100 milioni di brani in catalogo, è valida per un periodo di tempo limitato.

