Apple Music: 1 mese gratuito da sfruttare a pieno. Sblocca la prova free

La musica è tutto per te, e non puoi pensare di vivere ogni momento della giornata senza la tua personale colonna sonora nelle orecchie? Ecco l'offerta giusta per te: oggi puoi avere 1 mese gratuito di utilizzo di Apple Music, da sfruttare come desideri e per tutto il tempo che vuoi.

Attenzione però: per avere questo mese pieno di ritmo, dovrai seguire alcuni passaggi per "sbloccare" la prova. Fra i migliori servizi di streaming musicale al mondo, su Apple Music trovi veramente di tutto: attivala direttamente dal sito Apple Music e scopri i dettagli qui di seguito. Non puoi perdere questa occasione, e soprattutto il catalogo completo e ricchissimo di Apple Music.

Attiva la prova di 1 mese di Apple Music in pochi semplici passaggi

Entra nel sito di Apple Music e clicca su "Prova Gratis" per avere un mese di full immersion nella musica e nei podcast, con qualità audio top di gamma da gustarti ovunque tu sia: in auto, in cuffia, sui dispositivi stereo e molto altro. Successivamente, se deciderai di tenere l'abbonamento, pagherai 10,99€ al mese. Se però sei uno studente, ecco un'ottima notizia: gli studenti universitari ottengono ad Apple music e l’accesso a Apple TV+ senza costi aggiuntivi a soli 5,99 €/mese.

Un esempio di ciò che puoi trovare ultimamente: il nuovissimo album di Elodie, il nuovo brano di Fedez feat Clara, i brani esclusivi della carriera solista di Damiano David, membro dei Maneskin, e tanto altro ancora. Tornando alla prova gratuita, ora hai tutte le informazioni necessarie per godertela. Ti basta inserire l'indirizzo e-mail del tuo Apple Account e cominciare! E se non hai account? Nessun problema ovviamente: puoi crearne uno in pochi minuti inserendo i tuoi dati anagrafici e una e-mail per l'attivazione Ora sai tutto, non ti resta che provare, ma non perdere troppo tempo. L'offerta infatti è valida solo per un periodo limitato, e tu non vuoi lasciartela sfuggire vero?

