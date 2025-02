Apple Maps potrebbe presto mostrare annunci agli utenti

Cattive notizie in arrivo per gli utenti Apple. L'ultima newsletter Power On del giornalistaMark Gurman di Bloomberg riporta che l’azienda sta cercando di aumentare i ricavi dei suoi servizi portando gli annunci su Apple Maps. Il colosso di Cupertino ha iniziato a puntare maggiormente sui servizi intorno al 2015, quando la crescita delle vendite di iPhone ha iniziato a rallentare. Per questo motivo, l'azienda ha ampliato il suo focus su servizi come l'App Store, Apple Music, Apple TV+ e Fitness+. Finora, questa strategia sembra aver funzionato, poiché l'azienda ha riportato quasi 25 miliardi di dollari di ricavi dai servizi solo nel terzo trimestre del 2024. Le pubblicità non sono una novità per Apple.

Apple Maps: Cupertino userà la stessa strategia di Big G per Google Maps

L'azienda ha cercato di aumentare i suoi ricavi pubblicitari inserendo annunci nell'App Store, Apple News e nell'app Stocks. Gurman riferisce che, sebbene Apple abbia preso in considerazione l'idea di portare gli annunci su Apple Maps anche in passato, ha iniziato a riflettere seriamente su ciò soltanto recentemente. Il piano iniziale, che è ancora in fase di valutazione, prevedeva che gli annunci su Maps funzionassero in modo simile a quelli su Google Maps. Le aziende dovranno pagare per apparire più in alto nei risultati di ricerca. L'ultimo piano di Apple si basa proprio sull'approccio di Google.

Non c'è una tempistica per il lancio degli annunci su Apple Maps, ma questo non ha impedito reazioni arrabbiate e deluse. Un commento particolarmente pungente è arrivato dall’utente "Rohansi" sul forum Hacker News. Questo ha affermato che, a differenza di altre aziende, Apple non sta nemmeno sovvenzionando i costi hardware con queste pubblicità. Altri utenti hanno sostenuto che le pubblicità sono una realtà inevitabile nel mantenere un servizio complesso e costoso come Apple Maps. Tuttavia, anche questo ragionamento non è riuscito a superare il sentimento prevalente di delusione. Naturalmente, questo tipo di reazione non sorprende.

Di recente, anche gli utenti di Threads hanno risposto con rabbia all'annuncio di Adam Mosseri secondo cui le pubblicità sarebbero arrivate sulla piattaforma, con alcuni che hanno sostenuto che le pubblicità avrebbero rovinato l'esperienza. Ciò accadrà anche su Maps o gli utenti finiranno per abituarsi, come accaduto per la piattaforma di Google? Ad oggi non vi è una risposta certa.