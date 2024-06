Google Maps: stop alla funzione "Luoghi Seguiti" entro il 2025

Fine di un'era per la funzione "Luoghi Seguiti" su Google Maps. Secondo alcune analisi del codice APK dell'app, questa funzione non sarà più disponibile per gli utenti a partire dall'inizio del 2025. Questo cambiamento comporterà l'impossibilità per gli utenti di vedere o seguire luoghi all'interno dell'app, e anche la sezione "Per te", dove venivano visualizzati gli aggiornamenti dai luoghi seguiti, sarà eliminata.

Tuttavia, gli utenti non devono preoccuparsi troppo. Google offrirà la possibilità di scaricare i dati dei luoghi salvati prima della rimozione della funzione, consentendo di fare un backup delle proprie preferenze. Inoltre, la funzionalità che permette di aggiungere luoghi a un elenco separato rimarrà intatta, quindi sarà ancora possibile salvare e organizzare luoghi preferiti.

Le ragioni ufficiali per questa decisione non sono state comunicate da Google, ma ci sono diverse ipotesi in merito. Una possibile motivazione potrebbe essere il basso utilizzo della funzione "Luoghi Seguiti", che forse non ha ottenuto il successo sperato. Inoltre, potrebbe essere che l'integrazione della funzione all'interno di Google Maps non sia stata ottimale, rendendola poco intuitiva per alcuni utenti. Infine, Google potrebbe aver deciso di concentrare le proprie risorse su altre funzionalità ritenute più utili e innovative per gli utenti.

Google Maps nonostante l'abbandono di "Luoghi Seguiti", rimarrà uno strumento prezioso

Introdotta nel 2018, la funzione "Luoghi Seguiti" aveva l'obiettivo di semplificare il modo in cui gli utenti si tengono aggiornati su attività e locali preferiti. Seguendo un luogo, era possibile ricevere notifiche all'interno dell'app su eventi imminenti, offerte speciali e altre novità.

Nonostante la sua utilità per alcuni utenti, la rimozione di questa funzione potrebbe riflettere un cambiamento nelle preferenze degli utenti su come rimanere informati sui luoghi circostanti. Con alternative come social media, newsletter e programmi fedeltà, Google potrebbe aver deciso di investire in funzionalità che rispondano meglio alle esigenze attuali.

Anche con la scomparsa della funzione "Luoghi Seguiti", Google Maps rimarrà uno strumento prezioso per la navigazione e la scoperta di luoghi. Google continuerà a sviluppare nuove funzionalità per offrire agli utenti la migliore esperienza possibile, mantenendo l'app all'avanguardia nel settore delle mappe digitali e della navigazione.