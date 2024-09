Apple Magic Mouse: costa solo 79,99€ su Amazon, compralo adesso

Se possiedi un Mac e stai cercando un Mac per migliorare la tua esperienza d'uso con il PC di Apple, sappi che il Magic Mouse è la scelta ideale per te. Su Amazon, questo prodotto innovativo è disponibile a soli 79,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite.

Apple Magic Mouse: ecco perché comprarlo

Partiamo dal costo contenuto; di fatto, a questo prezzo competitivo, il Magic Mouse offre prestazioni eccezionali, design minimalista e una perfetta integrazione con l'ecosistema Apple, rendendolo un accessorio indispensabile per il tuo Mac. Si distingue immediatamente per il suo design moderno e pulito. La sua superficie liscia in vetro e la scocca in alluminio si combinano per creare un prodotto elegante, che si abbina perfettamente all’estetica dei dispositivi del marchio. Con il suo profilo sottile, è piacevole da usare e aggiunge un tocco di raffinatezza alla tua postazione di lavoro. Inoltre è anche incredibilmente leggero e compatto. Questo lo rende facile da trasportare, perfetto per chi viaggia spesso o per chi lavora in movimento. Inoltre, la sua superficie è stata progettata per offrire un’esperienza utente fluida e precisa, migliorando il comfort durante l’uso prolungato.

Uno degli aspetti più distintivi del gadget in questione è la sua superficie multi-touch. Con un tocco leggero puoi scorrere in tutte le direzioni, sia orizzontalmente che verticalmente, rendendo più semplice navigare tra documenti, pagine web o timeline di video, ma non solo. Puoi anche navigare tra le app e le finestre con una velocità sorprendente, grazie al supporto nativo per il sistema di gesture di macOS, che include il passaggio tra scrivanie o l'attivazione di Mission Control con un tocco.

Con macOS, puoi personalizzare i gesti e le impostazioni del mouse in base alle tue esigenze, permettendoti di creare scorciatoie o di attivare funzioni che migliorano la tua efficienza. Inoltre ha la batteria ricaricabile via Lightning. Con un prezzo di soli 79,99€ su Amazon, il Magic Mouse di Apple è un affare straordinario considerando le sue funzionalità avanzate, il design premium e l’integrazione perfetta con i dispositivi del marchio. L’acquisto include IVA e spese di spedizione gratuite, rendendo questa offerta ancora più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.