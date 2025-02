Apple introduce nuove funzionalità per la sicurezza dei bambini

Apple ha annunciato in un whitepaper che intende introdurre una serie di nuove funzionalità di sicurezza per i bambini. Ad esempio, l’azienda consentirà ai genitori di condividere le fasce di età dei propri figli con le app, aggiornare il sistema di classificazione per età dell'App Store e semplificare per i genitori la configurazione di Account figlio per i propri figli. L'azienda afferma che introdurrà le funzionalità "quest'anno". Aziende come Meta e X hanno chiesto che le piattaforme siano responsabili della verifica dell'età degli utenti a livello di sistema operativo o app store. Apple avrebbe anche fatto pressioni contro una proposta di legge in Louisiana che avrebbe richiesto all'azienda di applicare restrizioni dell’età.

Nel whitepaper, Apple sostiene che la verifica dell'età "a livello di app marketplace" non sarebbe l'ideale. Ciò richiederebbe infatti agli utenti di consegnare "informazioni personali sensibili" all'azienda. Come affermato dalla stessa Apple: "non è nell'interesse della sicurezza o della privacy degli utenti". Il sistema di condivisione dell'età va in quella direzione senza arrivare a verificare completamente l'età di ogni utente. Secondo Apple, con la funzionalità relativa alla fascia d'età "i genitori possono consentire ai propri figli di condividere la fascia d'età associata ai loro Account figlio con gli sviluppatori di app".

Apple: sviluppatori dovranno indicare i contenuti non adatti ai bambini

La fascia d'età "sarà condivisa con gli sviluppatori se e solo se i genitori decidono di consentire la condivisione di queste informazioni", e i genitori potranno disabilitare la condivisione. La funzionalità inoltre non "fornirà le date di nascita effettiva dei bambini". Gli sviluppatori potranno richiedere le fasce d'età con una nuova API che Apple afferma di essere uno "strumento mirato, di minimizzazione dei dati e di protezione della privacy per assistere gli sviluppatori di app che possono trarne vantaggio".

Per quanto riguarda le classificazioni dell'App Store, passeranno da quattro a cinque fasce d’età. Le nuove categorie saranno Età 4+, 9+, 13+, 16+ e 18+. Nei loro elenchi di app, agli sviluppatori verrà chiesto di evidenziare "se le app contengono contenuti generati dagli utenti o funzionalità pubblicitarie che possono influire sulla presenza di contenuti inappropriati per l'età" e se le app hanno i propri controlli dei contenuti. Apple afferma che l'App Store non mostrerà app per bambini con classificazioni per età "nei luoghi in cui presentiamo app sul nostro storefront", che sono più alte di quelle impostate dai genitori sui loro account. Per quanto riguarda gli Account figlio, Apple afferma che introdurrà un nuovo processo di configurazione. Questo consentirà ai genitori di correggere l'età associata all'account se non è stata impostata correttamente.