App Store: trovate app con malware che legge gli screenshot

Alcune app distribuite tramite App Store e Google Play nascondono un codice dannoso per la lettura di screenshot che viene utilizzato per rubare criptovalute. Questo è quanto riferito dalla società di software per la sicurezza informatica Kaspersky. Secondo quanto riportato sul blog dell’azienda, si tratta del "primo caso noto" di app infette da malware che utilizza la tecnologia OCR per estrarre testo dalle immagini che arrivano nell'App Store di Apple. Kaspersky afferma di aver scoperto il codice di questa particolare campagna malware, che chiama "SparkCat", alla fine del 2024. In seguito, ha anche aggiunto che i framework per essa sembrano essere stati creati a marzo dello stesso anno.

App Store: come funziona il malware che usa gli screenshot

Dopo aver scaricato l’applicazione dall’App Store, il malware funziona attivando una richiesta di accesso alle gallerie fotografiche degli utenti quando tentano di utilizzare il supporto tramite chat all'interno dell'app infetta. Una volta concesso il permesso, utilizza la tecnologia OCR di Google. In questo modo può decifrare il testo trovato nelle foto, per cercare cose come screenshot di password, wallet crittografici o frasi di recupero. Il software invia quindi tutte le immagini che trova agli hacker. Questi possono quindi utilizzare le informazioni per accedere ai wallet e rubare criptovalute. Kaspersky afferma di non poter "confermare con certezza che l'infezione sia stata il risultato di un attacco alla supply chain o di un'azione deliberata da parte degli sviluppatori".

L'azienda nomina due app di chat AI che sembrano essere state create per la campagna e sembrano ancora disponibili sull'App Store, chiamate WeTink e AnyGPT. Inoltre, Kaspersky ha trovato il codice dannoso in un'app di food delivery apparentemente legittima chiamata ComeCome. Quest’ultima sembra essere ancora presente e scaricabile. Non è ancora chiaro quando questa app verrà rimossa dall’App Store di Apple. Tuttavia, per evitare problemi, è consigliato fare attenzione a ciò che si scarica e ai permessi che si concedono, soprattutto nel caso di app “sospette”.