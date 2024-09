Apple Intelligence arriverà in Italia: ecco quando e cosa sappiamo

Apple ha recentemente annunciato che la sua nuova tecnologia di intelligenza artificiale generativa, chiamata Apple Intelligence, sarà disponibile in italiano a partire dal 2025. Questa innovazione, presentata durante l'ultimo keynote, permetterà agli utenti di creare testi, effettuare traduzioni e svolgere una serie di attività sfruttando l'intelligenza artificiale. Tuttavia, nella sua fase iniziale, Apple Intelligence sarà disponibile solo in inglese.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili come iPhone e iPad, Apple Intelligence in italiano non sarà disponibile prima del 2025. Questo ritardo è legato a nuove normative introdotte dall'Unione Europea, in particolare il Digital Market Act (DMA).

Questo regolamento mira a controllare l'influenza dei grandi attori digitali, come Apple, imponendo l'apertura di alcune delle loro tecnologie e funzionalità a sviluppatori terzi. Questo potrebbe complicare il rilascio di Apple Intelligence sui dispositivi mobili, causando possibili ritardi nel lancio della versione italiana su iOS e iPadOS.

Su Mac è già possibile testare Apple Intelligente... in inglese!

Nonostante queste sfide, gli utenti Mac possono già avere un primo approccio con Apple Intelligence, sebbene solo in inglese, grazie alla versione beta inclusa nel nuovo sistema operativo macOS Sequoia. In questo modo, anche gli utenti italiani possono iniziare a familiarizzare con questa innovativa tecnologia, esplorando le sue potenzialità e sperimentando con le funzionalità di generazione di testi e traduzioni, pur non essendo ancora disponibile in lingua italiana.

Oltre all'italiano, Apple ha confermato che nel 2025 saranno supportate altre lingue, tra cui francese, spagnolo e giapponese. Questo rappresenta un passo significativo nell'espansione globale di Apple Intelligence, che mira a offrire una vasta gamma di possibilità per una platea internazionale.

Sebbene gli utenti di iPhone e iPad debbano pazientare ancora un po', gli utenti Mac hanno già l'opportunità di provare Apple Intelligence e prepararsi all’arrivo della versione italiana che sarà disponibile nel 2025. Si tratta di una delle novità più rilevanti del mondo Apple e iOS e siamo contenti di sapere che non ci toccherà aspettare troppo per usufruirne.