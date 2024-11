Apple includerà più funzionalità AI su iOS, iPadOS e macOS

Apple ha lanciato le prime beta pubbliche dei prossimi aggiornamenti iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2. In questo modo gli utenti potranno finalmente provare le nuove funzionalità prima del lancio del software. Le beta pubbliche arrivano un paio di giorni dopo che Apple ha fornito agli sviluppatori le seconde beta. Come notato da MacRumors, le nuove versioni introducono le funzionalità di Apple Intelligence, tra cui la generazione di immagini. L'aggiornamento aggiunge infatti Image Playground, una nuova app per creare immagini basate su descrizioni di testo. Gli elementi aggiunti alle creazioni di ‌Image Playground‌ vengono visualizzati in anteprima. Inoltre, Apple offre una cronologia di anteprima in modo da poter annullare una modifica e tornare a una versione precedente. Sebbene ‌Image Playground‌ sia un'app autonoma, è anche integrata in Messaggi, Note, Freeform, ecc. ‌Image Playground‌ non crea immagini fotorealistiche ed è invece limitato a stili di animazione o illustrazione.

Apple: per provare le funzionalità AI bisognerà iscriversi ad una waitlist

Il nuovo aggiornamento aggiunge anche l'integrazione di ChatGPT, Visual Intelligence per la ricerca tramite le fotocamere di iPhone 16, un Siri potenziato con risposte migliorate alle query e ChatGPT integrato nelle Impostazioni. L'accesso al chatbot di OpenAI è gratuito e non richiede un account per utilizzarlo. L'accesso ad alcune delle funzionalità di Apple Intelligence è ancora possibile iscrivendosi ad una lista d'attesa secondaria. Gli utenti che hanno già avuto modo di testarle saranno immediatamente in grado di utilizzare Writing Tools, ChatGPT e Visual Intelligence. Le funzionalità Genmoji, Image Wand e Image Playground richiederanno un'ulteriore attesa finché Apple non notificherà che il proprio account è attivo.

Come accennato, l'azienda ha anche rilasciato la beta pubblica per macOS 15.2, aggiungendo molte delle stesse funzionalità che arriveranno su iPhone e iPad. Tuttavia, è bene chiarire che il sistema operativo desktop di Apple non avrà Visual Intelligence, né Genmoji. Quest’ultima funzionalità è attualmente attiva solo su iPhone e iPad.