Apple: opzione di update ChatGPT Plus nelle impostazioni di iOS

Nella beta per sviluppatori iOS 18.2 rilasciata di recente, Apple ha aggiunto un nuovo modo per gli utenti di effettuare l'upgrade a un abbonamento ChatGPT Plus. Invece di richiedere agli utenti di scaricare l'app ChatGPT e acquistare l'abbonamento, gli utenti possono abbonarsi a ChatGPT Plus direttamente dalla pagina Estensione ChatGPT dell'app Impostazioni. Questa è la prima volta che Apple ha integrato in modo nativo un servizio di terze parti insieme all'opzione per un abbonamento all'interno della sua app Impostazioni. Ovviamente, Apple riceverà una commissione del 30% su ogni abbonamento effettuato tramite questo metodo. Tuttavia, questa è comunque una mossa sorprendente da parte di Apple.

All'inizio di quest'anno, l’azienda di Cupertino ha annunciato Apple Intelligence, un nuovo set di funzionalità AI in arrivo su iOS, iPadOS e macOS. L’azienda ha lanciato il primo set di funzionalità Apple Intelligence il mese scorso con il rilascio di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Tuttavia, diverse interessanti funzionalità AI, tra cui l'integrazione di ChatGPT, Genmoji e Image Playground, non facevano parte della versione iniziale. Verso la fine del mese scorso, Apple ha iniziato a testare la versione beta di iOS 18.2 con diverse nuove funzionalità AI, tra cui l'integrazione di ChatGPT. Con l'integrazione di ChatGPT, gli utenti potranno sfruttare i potenti modelli OpenAI in Siri, Writing Tools e per l'intelligenza visiva con Camera Control. Inoltre, gli utenti potranno accedere a ChatGPT gratuitamente senza creare un account, con i loro indirizzi IP oscurati e OpenAI non memorizzerà le loro query.

Apple: costo e vantaggi di ChatGPT Plus

Gli utenti con un abbonamento a ChatGPT Plus possono collegare il loro account OpenAI per accedere a tutte le funzionalità avanzate di ChatGPT. Un abbonamento a ChatGPT Plus costa 19,99 dollari al mese e offre i diversi vantaggi. In primis vi sono limiti di messaggi 5 volte superiori su GPT-4 e altri modelli avanzati come o1 preview. Inoltre, sono anche inclusi limiti più elevati per caricamenti di foto e file, generazione di immagini e navigazione web e accesso alla modalità Advanced Voice di ChatGPT per interazione vocale in tempo reale. Dopo la possibilità di aggiornare ChatGPT Plus dalle impostazioni di iOS, sarà interessante vedere come si evolverà questa partnership tra Apple e OpenAI. Infine, non è ancora chiaro se l’azienda di Cupertino integrerà altri servizi di intelligenza artificiale in modo simile.