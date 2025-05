Apple è pronta ad aumentare i prezzi dei prossimi iPhone

Il 2025 si prospetta un anno di svolta per Apple, che prepara il lancio della nuova gamma di iPhone con significative innovazioni tecnologiche e un nuovo design. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Cupertino punta a giustificare gli aumenti di prezzo dei suoi dispositivi con l’introduzione di caratteristiche rivoluzionarie, evitando di collegarli alle attuali tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

L'impatto della questione commerciale USA-Cina

Le sfide economiche non mancano: le tariffe USA-Cina imposte dagli Stati Uniti hanno gravato sull’azienda con un costo stimato di circa 900 milioni di dollari nel solo terzo trimestre. Nonostante questo impatto, Apple mira a presentare i futuri rincari come il risultato di una continua innovazione, anziché come conseguenza diretta delle difficoltà geopolitiche. Questa strategia è pensata per mantenere il supporto dei consumatori, sempre più attenti al valore percepito rispetto al costo dei dispositivi.

Per affrontare le difficoltà derivanti dalle tariffe, Apple ha già avviato una diversificazione della produzione, spostando una parte significativa della sua filiera produttiva in India. Questa mossa non solo aiuta a mitigare i costi, ma garantisce anche una maggiore resilienza alle interruzioni di fornitura. Inoltre, un recente accordo tra Stati Uniti e Cina ha temporaneamente sospeso le tariffe reciproche per 90 giorni, offrendo un breve respiro alle aziende tecnologiche. L’accordo include anche esenzioni specifiche per prodotti come smartphone e laptop, fornendo ulteriore supporto ad Apple e ai suoi piani di lancio.

Apple dovrà giustificare l'aumento dei costi

La sfida principale per Apple sarà convincere i consumatori e gli affezionati alla propria gamma di prodotti che le innovazioni introdotte giustificano i costi maggiorati. In un mercato sempre più competitivo e in un contesto economico globale incerto, il successo dipenderà dalla capacità dell’azienda di comunicare il valore aggiunto dei suoi prodotti. L’attesa per il lancio autunnale è alta, e gli appassionati sono ansiosi di scoprire se le promesse fatte saranno mantenute.