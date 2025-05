USA e Cina verso un accordo storico per risolvere il conflitto commerciale

Un significativo passo avanti nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina è stato annunciato al termine dei negoziati a Ginevra, aprendo la strada a una possibile fine del conflitto commerciale tra le due superpotenze. Il Vicepremier cinese He Lifeng ha descritto i colloqui come un successo, affermando che sono stati fatti "progressi sostanziali" verso la risoluzione di una delle dispute economiche più dannose degli ultimi anni. Anche la Casa Bianca ha espresso ottimismo, parlando di un accordo preliminare che potrebbe trasformare il panorama economico globale.

Il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha definito i negoziati "estremamente produttivi" e ha annunciato una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull'intesa. L'incontro, tenutosi in Svizzera, rappresenta un segnale positivo per la stabilità economica internazionale e un possibile preludio a una normalizzazione dei rapporti commerciali tra i due paesi.

La posizione della Cina

Le autorità cinesi hanno mostrato un atteggiamento costruttivo durante i colloqui. He Lifeng ha sottolineato l'importanza di un approccio collaborativo, mentre Li Chenggang, rappresentante commerciale internazionale cinese, ha utilizzato una metafora per esprimere il proprio ottimismo: "se il pasto è buono, l'orario non conta". Un punto centrale dell'accordo riguarda l'istituzione di un meccanismo permanente di consultazione per affrontare le questioni economiche e commerciali tra le due nazioni, un elemento chiave per evitare future tensioni.

Gli effetti della guerra commerciale

La strada verso questa distensione commerciale è stata accidentata. L'imposizione di dazi fino al 145% sui prodotti cinesi da parte dell'amministrazione Trump, seguita da contromisure di Pechino con tariffe fino al 125% sui beni americani, ha innescato una crisi che ha destabilizzato i mercati globali. Le turbolenze hanno colpito in particolare il settore tecnologico, altamente dipendente dalle catene di approvvigionamento cinesi.

Un possibile accordo potrebbe segnare il ritorno di aziende come Huawei nei mercati occidentali, superando le restrizioni imposte negli ultimi anni. Questo sviluppo potrebbe rappresentare una svolta per l'industria tecnologica, consentendo una maggiore stabilità delle catene di fornitura e una riduzione dei costi operativi.

Prospettive future

Nonostante l'ottimismo, permangono dubbi sull'impatto di questa nuova intesa sui rapporti commerciali degli Stati Uniti con altri partner internazionali. Le politiche protezionistiche dell'amministrazione Trump, che hanno colpito anche alleati tradizionali come Canada e Unione Europea, potrebbero continuare a generare tensioni diplomatiche. Tuttavia, l'annuncio di un possibile accordo rappresenta una boccata d'ossigeno per l'economia globale.