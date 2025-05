Apple avverte gli utenti di 100 paesi: potenziali vittime di spyware, coinvolti giornalisti e attivisti

Apple ha lanciato un allarme senza precedenti, avvisando gli utenti in ben 100 paesi di essere potenziali bersagli di spyware di origine governativa. La privacy è sotto attacco ovunque, ma non resteremo a guardare. Con queste parole, il colosso di Cupertino ha comunicato la minaccia attraverso notifiche inviate via email e messaggi diretti sui dispositivi. Tra i destinatari di queste allerte figurano anche il giornalista italiano Ciro Pellegrino, redattore di Fanpage, e l'attivista olandese Eva Vlaardingerbroek.

La situazione è stata confermata dallo stesso Pellegrino, che ha ricevuto l’avviso martedì scorso. Il giornalista ha espresso preoccupazione per la serietà dell’accaduto, sottolineando che non fosse l’unico a essere preso di mira. Diversa è stata la reazione di Vlaardingerbroek, che ha scelto di condividere uno screenshot della notifica sulla piattaforma X. L’attivista ha interpretato l’allerta come un tentativo di intimidazione mirato a limitare la sua libertà di espressione.

Questa non è la prima volta che Apple si impegna in azioni di sensibilizzazione su minacce legate alla sicurezza informatica. In passato, l’azienda ha collaborato con organizzazioni come Citizen Lab per indagare su attacchi informatici mercenari. Anche altri giganti della tecnologia, come WhatsApp e Google, hanno adottato strategie simili per avvisare gli utenti di potenziali minacce.

Un programma ancora non identificato

Nonostante non sia ancora stato identificato con certezza il programma spyware responsabile di questa ondata di attacchi, i riflettori si sono già puntati su Paragon Solutions, un’azienda israeliana nota per la fornitura di software spia a entità governative. Gli episodi precedenti sembrano confermare il coinvolgimento di questa società.

Ad esempio, a febbraio, il giornalista italiano Francesco Cancellato è stato avvisato da WhatsApp di essere nel mirino dello spyware di Paragon Solutions. Simili avvertimenti sono stati rivolti anche a membri dell’ONG Mediterranea Saving Humans, circostanza che ha portato l’azienda israeliana a interrompere i rapporti con il governo italiano.

Il fenomeno degli spyware governativi rappresenta una minaccia crescente per la libertà d’informazione e per la protezione di figure chiave come giornalisti e attivisti. Le analisi di Apple indicano che, sebbene non sia possibile garantire una certezza assoluta nell’identificazione degli attacchi, le notifiche inviate si basano su analisi estremamente affidabili. Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli sulle vulnerabilità sfruttate o sugli autori degli attacchi, invitando gli utenti a rivolgersi a esperti di sicurezza informatica per proteggere i propri dispositivi e contribuire alle indagini.