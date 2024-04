Apple Arcade: Prova GRATIS per 3 mesi, ecco come

Apple Arcade è un servizio di abbonamento ai giochi che offre accesso illimitato a una vasta collezione di oltre 200 giochi premium. Questi includono nuove uscite, giochi premiati e preferiti amati dall'App Store, tutti privi di annunci pubblicitari o acquisti in-app. Puoi giocare ai giochi di Apple Arcade su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Apple Arcade: i dettagli

Puoi provare questo servizio gratuitamente per 1 mese semplicemente cliccando su questo link. Dopo il periodo di prova gratuito, potrai avere accesso illimitato a più di 200 giochi a partire da 6,99 euro mensili con i primi 3 mesi offerti da Apple. Inoltre, con il Family Sharing, è possibile condividere l'abbonamento con fino a cinque membri della famiglia senza costi aggiuntivi.

Le prove gratuite offerte da Apple non hanno obbligo di rinnovo. Ciò significa che potrai provare il servizio e disdirlo quando vuoi.

Per accedere a Apple Arcade, basta cliccare sull'icona di Apple Arcade sull'App Store. I giochi possono essere giocati online o offline, garantendo un'esperienza di gioco senza interruzioni ovunque tu sia.

Giochi inclusi ed altro

Recentemente, Apple ha aggiunto nuovi giochi al suo catalogo, come NBA 2K24 Arcade Edition, Cut the Rope 3, Jeopardy! World Tour+, e Crossword Jam+. Anche giochi in arrivo come Puyo Puyo Puzzle Pop e Sago Mini Trips+ sono attesi con ansia dai gamers di tutto il mondo.

Apple Arcade offre una vasta gamma di giochi a disposizione, da avventure ad azione, puzzle e molto altro, tutti senza interruzioni pubblicitarie o necessità di acquisti in-app. Con la possibilità di giocare su vari dispositivi Apple e un costo abbordabile, specialmente con le opzioni di condivisione familiare, rende questo servizio un'opzione allettante per gli appassionati di giochi di tutte le età.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.