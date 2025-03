Apple Watch: nuovi modelli potrebbero includere la fotocamera

Nei mesi scorsi, Apple ha annunciato alcune grandi novità per i suoi prodotti, compreso l’arrivo di un “Siri più personalizzato”. Anche se quest’ultimo progetto sembra essersi fermato (almeno per il momento), l’azienda ha ancora diversi piani ambiziosi, che coinvolgono naturalmente l’intelligenza artificiale. Ad esempio, dopo i progetti di Apple per introdurre telecamere sugli AirPods, sembra che l’azienda potrebbe introdurre la stessa tecnologia anche su Apple Watch. Nella sua newsletter settimanale Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha scritto che Apple sta lavorando su modelli di Apple Watch con telecamere integrate. Come riporta Gurman, la funzionalità potrebbe presumibilmente "aiutare il dispositivo a vedere il mondo esterno e utilizzare l'intelligenza artificiale per fornire informazioni rilevanti".

Secondo Gurman, i sensori della fotocamera saranno aggiunti sia agli orologi della serie standard che a quelli Ultra. I primi dovrebbero avere la fotocamera all'interno del display, mentre i modelli Ultra saranno dotati di fotocamere montate lateralmente vicino alla corona e al pulsante. Questa nuova funzionalità al momento non è utile per effettuare videochiamate, ma più che altro sarà dedicata alla raccolta delle informazioni. Inoltre, i presunti modelli sono ancora a qualche generazione di distanza dall'arrivo sul mercato, ma Gurman suggerisce che potrebbero essere rilasciati nel 2027.

Apple Watch: fotocamere utili per app come Attività e Mappe

Montare una fotocamera su un Apple Watch per fornire informazioni rilevanti è ancora un concetto vago e la funzionalità esatta è ancora in fase di test. Tuttavia, i sensori della fotocamera potrebbero aiutare con applicazioni come Attività e Mappe. Nel frattempo, la funzionalità potrebbe sollevare preoccupazioni sulla privacy se fosse in grado di registrare video. Tuttavia, Apple potrebbe aver preso alcuni appunti dall'AI Pin di Humane. Mentre il prodotto alla fine fallì e l'azienda fu venduta a HP, l'AI Pin potrebbe prefigurare l'Apple Watch dotato di fotocamera. L'AI Pin è arrivato con una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel per consentire agli utenti di catturare momenti e informazioni. Una fotocamera su un Apple Watch potrebbe anche essere utilizzata per tradurre testi, in modo simile alla funzionalità Live Text dell'iPhone.