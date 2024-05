Apple annuncia nuove funzionalità: Eye Tracking, Music Haptics e Shortcuts vocali

Apple ha annunciato una vasta gamma di nuove funzioni di accessibilità che arriveranno su iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS nel corso dell'anno. Queste innovazioni, che sfruttano il potere dell'hardware e del software Apple testimoniano l'impegno decennale dell'azienda nel progettare prodotti per tutti e accessibili a tutti, pur mantenendo quel senso di esclusività e "protezione" offerta dall'ecosistema Apple.

Eye Tracking

Una delle novità più significative è Eye Tracking su iPad e iPhone. Questa funzione, alimentata dall'intelligenza artificiale, permette agli utenti di navigare sui dispositivi utilizzando soltanto gli occhi. È progettata specificamente per gli utenti con disabilità fisiche e utilizza la fotocamera frontale per configurarsi e calibrarsi in pochi secondi.

Music Haptics

Per gli utenti non udenti o ipoudenti, Apple introduce Music Haptics, una funzione innovativa che trasforma l'esperienza musicale su iPhone. Attivando questa funzione, il Taptic Engine dell'iPhone riproduce tap, texture e vibrazioni raffinate sincronizzate con l'audio della musica. Music Haptics funziona su milioni di brani del catalogo Apple Music e sarà disponibile come API per gli sviluppatori.

Shortcuts vocali

Le Scorciatoie vocali consentono agli utenti di iPhone e iPad di assegnare frasi personalizzate che Siri può comprendere per lanciare scorciatoie e completare operazioni complesse. La funzione Listen for Atypical Speech offre agli utenti la possibilità di migliorare il riconoscimento vocale per una gamma più ampia di discorsi, aumentando così l'efficacia e l'affidabilità della comunicazione vocale.

Vehicle Motion Cues

Un'altra innovazione importante è Vehicle Motion Cues, progettata per aiutare a ridurre la cinetosi dei passeggeri dei veicoli in movimento. La cinetosi è spesso causata da un conflitto sensoriale tra ciò che una persona vede e ciò che sente, il che può impedire ad alcuni utenti di utilizzare comodamente l'iPhone o l'iPad durante un viaggio su di un veicolo.

Con Vehicle Motion Cues, i punti animati sui bordi dello schermo rappresentano i cambiamenti di movimento del veicolo, aiutando a ridurre il conflitto sensoriale senza interferire con il contenuto principale. Rimanendo in ambito veicoli, anche CarPlay riceverà importanti aggiornamenti per l'accessibilità. Le nuove funzioni includono il controllo vocale, filtri colore e riconoscimento del suono, migliorando così l'esperienza di guida per tutti gli utenti.

Live Captions

Nel campo della realtà aumentata, visionOS introdurrà Live Captions a livello di sistema per aiutare tutti, compresi gli utenti non udenti o con problemi di udito, a seguire i dialoghi parlati nelle conversazioni dal vivo e nell'audio delle app. Inoltre, Apple Vision Pro aggiungerà la possibilità di spostare le didascalie utilizzando la barra della finestra durante Apple Immersive Video. Gli aggiornamenti per l'accessibilità visiva, invece, includeranno funzioni come Riduci trasparenza, Inverti intelligente e Attenua luci lampeggianti.

Altre novità

Apple non ha trascurato le funzioni di accessibilità già esistenti, apportando significativi miglioramenti. VoiceOver avrà nuove voci a disposizione. Magnifier otterrà una nuova modalità di lettura e la possibilità di avviare facilmente la modalità di rilevamento con il pulsante Azione.

L'Input schermo Braille sarà migliorato con un nuovo modo di iniziare e rimanere nell'input, la disponibilità della lingua giapponese, il supporto per il braille multilinea con Dot Pad e la possibilità di scegliere diverse tabelle di input e output. Hover Typing mostrerà un testo più grande quando si digita in un campo di testo, con il font e il colore preferiti dall'utente.

Altre innovazioni includono Personal Voice, ora disponibile in cinese mandarino, e Live Speech, che avrà categorie e compatibilità simultanea con le Live Captions. Il Virtual Trackpad per AssistiveTouch consentirà di controllare il dispositivo utilizzando una piccola area dello schermo come trackpad ridimensionabile. Infine, il controllo degli interruttori permetterà di utilizzare le fotocamere di iPhone e iPad per riconoscere i gesti di tocco delle dita.

Tante, dunque, le novità in casa Apple in termini di funzionalità e accessibilità, un modo per andare incontro anche a chi può avere delle difficoltà d'uso dei suoi dispositivi.