Appassionato di musica? Prova ora il tuo mese gratis con Apple Music

Se stai scegliendo il tuo possibile servizio streaming musicale, dovrai confrontare diverse piattaforme molto interessanti.

In questa posizione, che tu sia un utente Apple o meno, dovrai confrontare parametri come la possibilità di integrare il servizio con i tuoi dispositivi, l'ampiezza della libreria così come la gestione di brani e playlist. Sotto tutti i punti di vista elencati, Apple Music si dimostra uno dei servizi più convincenti attualmente in circolazione.

La piattaforma in questione è integrata nativamente con tutti i dispositivi Apple: da iPhone a iPad, da Mac ad Apple Watch fino ad Apple TV. Cosa significa tutto ciò? Apple Music ti permette funzioni avanzate come la sincronizzazione automatica della libreria, oltre alla possibilità di controllare la riproduzione tramite Siri, oltre a permetterti l'ascolto dei brani offline.

Apple Music ti offre tutto quello che un appassionato di musica può desiderare

Per quanto riguarda l'ampiezza della libreria, Apple Music non teme il confronto con la concorrenza, forte di oltre 100 milioni di brani e di un database in continua espansione. Tra le tante canzoni figurano tutti i principali generi, con gli artisti più in voga del momento o le figure leggendarie della storia della musica, sia essa italiana o estera.

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della scoperta di nuova musica. Se sei un appassionato del settore che vuole esplorare il suo genere preferito alla ricerca di una chicca imperdibile, Apple Music ti offre tutto ciò di cui hai bisogno: dalle stazioni radio live fino alle playlist curate da DJ ed esperti del settore. La disponibilità dei testi delle canzoni e il supporto a tecnologie avanzate come Audio Spaziale e Dolby Atmos, rendono questo servizio imperdibile per qualunque appassionato.

Non solo: grazie a un'apprezzabile iniziativa chiunque può provare le potenzialità di Apple senza spendere un solo euro.

Apple ha infatti deciso di permettere a chiunque di provare, per un intero mese, Apple Music a titolo completamente gratuito.

Puoi dunque approfittarne, provare il servizio a fondo per un mese e poi decidere se sottoscrivere un abbonamento per goderti sempre e ovunque tutto il meglio della musica mondiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.