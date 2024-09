Apple Watch 10, Ultra 2, AirPods 4 e Max: preordini aperti su Amazon

Sono finalmente disponibili anche su Amazon le prenotazioni sui nuovi Apple Watch 10, gli smartwatch di ultima generazione della mela morsicata. Insieme a questi vi sono anche le nuove Apple AirPods 4 e Max con l'inedita colorazione di Apple Watch Ultra 2. Trovi tutto di seguito.

Apple Watch 10 e Ultra 2

Questi i nuovi smartwatch Apple in prenotazione già disponibili su Amazon:

Apple AirPods 4 e Max

Queste invece le nuove AirPods 4 e Max:

Tutti i prodotti sono in uscita il prossimo 20 settembre. Prenotali adesso per avere la certezza di riceverli in tempo per il lancio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.