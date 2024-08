Anyquery: interagire con qualunque sorgente tramite SQL

Anyquery è un tool da linea di comando che permette di interrogare qualsiasi sorgente di dati utilizzando il linguaggio SQL, un po' come se si stesse interagendo con un database relazionale. Non si tratta però di uno strumento pensato per gestire dati allocati su MySQL, MariaDB, Postgres o soluzioni simili ma per sfruttare file, API, log, applicazioni locali e molto altro come se si trattasse di vere e proprie basi di dati.

Caratteristiche di Anyquery

Questa piattaforma, rilasciata sotto licenza Open Source, include nativamente un server MySQL grazie al quale è possibile connettersi a Drizzle, Metabase o ad un ORM di propria scelta. Si possono importare ed esportare dati in vari formati tra cui per esempio CSV, JSON e TSV ed è supportato l'intero ecosistema di SQLite. Nello stesso modo si possono esportare i risultati delle query in diversi formati fa cui anche Markdown e HTML.

Se non si desidera utilizzare SQL è disponibile in alternativa il supporto per PRQL (Pipelined Relational Query Language). Anyquery permette inoltre di interagire con diversi servizi online per la gestione dei contenuti, compresi quelli che danno la possibilità di gestire i dati tramite fogli di calcolo (Google Sheets, Airtable..). È possibile persino inviare query verso GitHub, l'istruzione seguente consente ad esempio di estrarre tutti i repository che sono collegati ad un determinato account:

SELECT * FROM github_stars_from_user('rauchg');

Integrazioni e plugin

Le integrazioni disponibili si estendono anche ai browser Web. Si può usare infatti usare Anyquery per interrogare e modificare le schede di Chrome, Edge, Safari e Brave. Vengono inoltre forniti dei plugin per l'interazione con container, immagini e reti Docker così come con il protocollo IMAP, il package index PyPi e i form di Google.

È possibile installare il tool, realizzato in linguaggio Go, su tutte le distribuzioni Linux più diffuse, su MacOS tramite Homebrew e sui sistemi operativi Windows con Scoop, Chocolatey e Winget. Il repository del progetto è invece disponibile su GitHub.