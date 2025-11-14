Antivirus, VPN e un prezzo da Black Friday: è il momento di scegliere Avast (-70%)

Avast è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e navigare online senza preoccupazioni. Con Premium Security, infatti, è possibile accedere al sistema antivirus e antimalware, per una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche. Il sistema è in grado di proteggere l'utente anche dai rischi legati ai ransomware e ai tentativi di phishing.

Per una protezione di livello superiore, invece, c'è Avast Ultimate, un bundle che aggiunge ai servizi proposti da Premium Security anche la SecureLine VPN, per una connessione VPN illimitata e sicura, oltre a servizi extra come AntiTrack e Cleanup Premium, per proteggersi dal tracciamento e ottimizzare le prestazioni del proprio computer.

Per un periodo di tempo limitato, i servizi di Avast sono disponibili con uno sconto del 70% sul piano annuale e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Gli utenti hanno la possibilità di attivare l'abbonamento desiderato e utilizzare antivirus e VPN su 10 dispositivi tra PC Windows, Mac, Android e iOS.

Le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto.

L'offerta di Avast

Con Avast è possibile ottenere uno sconto del 70% sui servizi di sicurezza. Ecco i prezzi disponibili in questo momento:

Premium Security : 21,90 euro per un anno per 1 PC Windows oppure 28,20 euro per un anno per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS)

: 21,90 euro per un anno per 1 PC Windows oppure per 10 (Windows, Mac, Android e iOS) Ultimate: 31,50 euro per un anno per 1 PC Windows oppure 38,99 euro per un anno per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS)

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta non prevede alcun vincolo di rinnovo sul piano annuale. Gli utenti, quindi, possono scegliere il piano desiderato e attivarlo con la certezza di non essere costretti a dover sostenere il pagamento di abboanmenti vincolanti.

per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.