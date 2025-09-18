Antivirus TotalAV Premium 2025 in offerta al prezzo più basso dell'anno

Il pacchetto antivirus TotalAV Premium 2025 è il protagonista di una delle più interessanti offerte in campo di cybesecurity: per effetto di uno sconto immediato di 80 euro, gli utenti possono acquistare il pluripremiato prodotto di sicurezza online al prezzo di 19 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con TotalAV Premium si ottiene una protezione in tempo reale dalle principali minacce informatiche e una tutela dei propri dati personali e degli acquisti effettuati online. Inoltre, si tratta di una difesa a tutto tondo, dal momento che il prodotto è compatibile con i dispositivi Windows, Mac, Android e iOS.

Tutte le funzioni incluse in TotalAV

Lo strumento antivirus progettato da TotalAV offre prima di tutto la verifica di download, installazioni e file eseguibili, al fine di trovare eventuali virus e minacce informatiche. La ricerca viene compiuta in automatico ad ogni accensione del dispositivo, per una protezione affidabile in tempo reale.

Qualora l'antivirus trovi uno o più malware, procede con la loro eliminazione o messa in quarantena, in modo da tenere lontane le minacce del web dal dispositivo. Per completare l'opera, TotalAV blocca anche la pubblicità invasiva, rendendo così la navigazione in Internet più piacevole e fluida.

Gli utenti hanno inoltre la possibilità di configurare le scansioni per eseguirle in automatico, facendo sì che il sistema operativo del proprio dispositivo rimanga sempre al sicuro. E a proposito di dispositivi, vi confermiamo la compatibilità del prodotto antivirus con Windows, macOS, Android e iOS.

L'offerta sul pacchetto antivirus TotalAV Premium, edizione 2025, è valida per un periodo di tempo limitato. Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile ottenere il prodotto antivirus a 19 euro, riuscendo a risparmiare 80 euro rispetto al prezzo di listino pari a 99 euro. Maggiori dettagli nel link che segue.

