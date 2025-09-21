Antivirus TotalAV, 80€ di sconto: offerta limitata a soli 19€

Con la nuova promo TotalAV Premium puoi assicurarti un antivirus pluripremiato a un prezzo imbattibile: solo 19 euro invece di 99 euro, con un risparmio immediato di 80 euro. È il prezzo più basso dell’anno per una soluzione completa che protegge la tua identità, i tuoi dispositivi e i tuoi acquisti online.

Tutti i vantaggi di TotalAV Premium

La forza di TotalAV sta nella sua protezione in tempo reale, che analizza download, file e installazioni non appena vengono aperti. Questo significa che ogni minaccia viene intercettata sul nascere, impedendo a virus, trojan o ransomware di infettare il sistema. Non si tratta solo di sicurezza di base: la tecnologia di rilevamento ha raggiunto risultati eccellenti nei test, individuando il 100% dei campioni di malware analizzati, senza falsi allarmi.

L’antivirus non si limita a bloccare i virus. Rimuove con efficacia malware, protegge dai tentativi di ransomware che mirano a criptare i file e neutralizza spyware e adware che cercano di spiare le tue attività o inondarti di pubblicità invasive. Grazie a WebShield, anche la navigazione è più sicura: i siti potenzialmente dannosi vengono bloccati prima ancora che tu possa aprirli.

Un altro aspetto fondamentale è la compatibilità. TotalAV funziona su Windows, Mac, Android e iOS. Il software include anche strumenti aggiuntivi, come Total Password che ti aiuta a conservare in modo sicuro tutte le tue credenziali e l'AdBlock che elimina banner e gli overlay più fastidiosi. E se desideri un ulteriore livello di anonimato, la funzione VPN integrata ti permette di crittografare i dati e nascondere la tua identità online.

Con questo pacchetto completo, potrai fare acquisti online senza timore che i tuoi dati di pagamento possano essere intercettati, oppure connetterti a Wi-Fi pubblici senza il rischio che qualcuno possa spiare ciò che stai digitando. Con TotalAV Premium ogni momento è al sicuro, perché il sistema lavora in silenzio, aggiornandosi ogni ora con nuove definizioni dei virus e restando sempre un passo avanti rispetto alle minacce.

La promo TotalAV Antivirus Premium ti offre il pacchetto di sicurezza più completo al prezzo speciale di 19 euro, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo standard di 99 euro. Avrai protezione in tempo reale, blocco malware, difesa contro ransomware, spyware e adware, sicurezza multi-dispositivo e strumenti avanzati per una navigazione senza rischi. Attiva subito la promozione, valida per il primo anno.

