Antivirus Norton 360 Standard: primo anno in sconto del 60%

Norton 360 Standard è la soluzione dal miglior rapporto qualità-prezzo offerta da Norton Antivirus per navigare in tutta sicurezza in Internet e tutelare la propria privacy online. In queste ore puoi sottoscrivere il primo anno a soli 29,99 euro anziché 74,99 euro, beneficiando di uno sconto pari al 60%. E se scegli la fatturazione biennale, i primi due anni li paghi soltanto 79,99 euro anziché 149,99 euro.

Antivirus Norton 360 Standard: primi 12 mesi in sconto del 60%

Le funzionalità della versione Standard di Norton 360 coprono le esigenze del 99% degli utenti abituati a collegarsi su Internet ogni giorno, sia da smartphone che da computer. Ottieni una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, naviga in modo anonimo con una rete privata virtuale sicura, blocca in tempo utile il traffico non autorizzato proveniente da altri PC: con la versione scontata del 60% Norton 360 Standard, hai questo e altro ancora. Ad esempio puoi beneficiare anche di un comodo password manager per gestire in modo più semplice ma soprattutto più sicuro le credenziali online e le password. In più hai il supporto di SafeCam per bloccare gli accessi non autorizzati alla webcam del tuo PC.

Norton Antivirus funziona su più piattaforme: PC, Mac, tablet e smartphone, scegli tu quale dispositivo vuoi proteggere al 100% dalle minacce del web beneficiando perfino di una VPN e di un password manager.

Scegli di abbonarti subito al piano Standard di Norton 360, così da beneficiare del maxi sconto del 60% sul costo del primo anno.

