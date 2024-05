Antivirus e VPN insieme a meno di 3 euro al mese con Norton 360

Se di recente hai subito un attacco hacker o più semplicemente desideri una maggiore privacy e sicurezza online, la scelta ideale ricade sulle nuove soluzioni all-in-one che includono tutta una serie di funzionalità per la protezione dei dispositivi e per la privacy degli utenti. Tra queste segnaliamo Norton 360, i nuovi rivoluzionari piani dell'azienda di sicurezza informatica Norton.

A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta sul piano Norton 360 Deluxe, che unisce sia un potente antivirus che una VPN premium: grazie alla promozione in corso, è possibile sottoscrivere il piano al prezzo scontato di 2,92 euro al mese per il primo anno. Se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto.

Norton 360 Deluxe è in offerta a 2,92 euro al mese per il primo anno

Numerose le funzionalità incluse nel profilo Deluxe di Norton 360, a cominciare dall'antivirus di Norton per una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale. La difesa vale sia contro le minacce già conosciute sia quelle emergenti, con l'obiettivo di salvaguardare i dati sulle carte di credito le informazioni riservate.

L'altro pezzo forte è il servizio Secure VPN, che garantisce una navigazione in completo anonimato grazie al servizio di rete virtuale privata (VPN). E con la crittografia avanzata inclusa nel piano, si ha l'opportunità di mantenere al sicuro i dati più sensibili come estremi dei conti bancari e le password.

A questo proposito segnaliamo anche l'adozione di un robusto password manager, che va ad aggiungersi a tanti altri servizi quali il monitoraggio del Dark Web, il backup del PC nel cloud (50 GB a disposizione) e Norton Family per monitorare le attività web dei propri figli più piccoli.

Il piano all-in-one per la privacy e sicurezza online Norton 360 Deluxe è in offerta a 2,92 euro al mese per il primo anno. La promo prevede anche la garanzia di rimborso di 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.