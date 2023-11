Antivirus e VPN insieme a 23,99€ per 1 anno con Bitdefender (Black Friday Amazon)

Il pacchetto antivirus e VPN proposto da Bitdefender Total Security 2024 è disponibile in queste ultime ore del Black Friday Amazon a soli 23,99€ per il primo anno. Merito dello sconto a sorpresa del 40%, lanciato dal marketplace più famoso al mondo per il gran finale di questo lunedì in cui si festeggia il Cyber Monday.

Il servizio che integra antivirus e VPN insieme di Bitdefender assicura una protezione completa per i dispositivi Windows, macOS, iOS e Android, assicurando loro una barriera protettiva 100% sicura da ogni tipo di minaccia online. L'edizione in offerta offre un supporto fino a un massimo di 5 dispositivi.

Antivirus e VPN insieme con Bitdefender a soli 23,99€ per 1 anno

Total Security 2024 di Bitdefender assicura una piena compatibilità con macOS, Windows, iPhone e Android, offrendo un supporto fino a un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente con un singolo account. Ogni dispositivo che usufruisce del pacchetto non riscontra un impatto negativo sulla velocità, mentre i computer vanno incontro a un'ottimizzazione generale delle prestazioni.

Oltre all'estesa compatibilità con le principali piattaforme oggi in uso, il software di Bitdefender consente di proteggersi da frodi e phishing durante gli acquisti online, nonché dalla diffusione di file provenienti dal microfono e dalla webcam. Un'ulteriore forma protettiva è il firewall antintrusione che consente di proteggere le proprie informazioni personali da potenziali malintenzionati.

Infine, con il pacchetto in promo del 40% su Amazon si ottiene una VPN protetta, con 200 MB a disposizione ogni giorno per dispositivo.

Puoi attivare la soluzione antivirus e VPN insieme con Bitdefender Total Security 2024 in offerta a 23,99€ su questa pagina, grazie al 40% di sconto promosso da Amazon per le ultime ore di Black Friday.

