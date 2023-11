Antivirus e VPN illimitata in offerta per il Black Friday di Norton (-71%)

Con l'offerta del Black Friday di Norton è ora possibile accedere ad antivirus e VPN a prezzo scontato, con un risparmio fino al 71%. La promozione, infatti, riguarda il bundle Norton 360 che consente l'accesso con un unico abbonamento all'antivirus, con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, e alla SecureVPN, il servizio di VPN illimitata di Norton.

Le opzioni in sconto sono due: c'è Norton 360 Deluxe che costa 29,99 euro per un anno (-71%) garantendo la possibilità di utilizzo dei software di protezione di Norton su un totale di 5 dispositivi tra smartphone, tablet e computer Windows e Mac. In alternativa, è possibile puntare su Norton 360 Premium con un costo di 39,99 euro per un anno (-65%) che estende la protezione a 10 dispositivi.

L'offerta è accessibile tramite il sito di Norton e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Antivirus e VPN a prezzo scontato con il Black Friday di Norton

Con Norton 360 è possibile accedere a:

sistema di rilevamento e blocco in tempo reale di virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, su tutti i propri dispositivi

di virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, su tutti i propri dispositivi SecureVPN, il servizio VPN di Norton che garantisce un accesso senza tracciamento a Internet oltre alla possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP

il servizio VPN di Norton che garantisce un accesso senza tracciamento a Internet oltre alla possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP fino a 75 GB di spazio cloud per il backup dei propri dati

per il backup dei propri dati accesso a servizi aggiuntivi inclusi nell'abbonamento come Dark Web Monitoring e Protezione minori

Grazie all'offerta del Black Friday è possibile accedere a Norton 360 Deluxe al costo di 29,99 euro per un anno, con uno sconto del 71%. In alternativa, per estendere la protezione a 10 dispositivi invece che a 5, è possibile puntare su Norton 360 Premium, con un costo di 39,99 euro per un anno e uno sconto del 65%.

Le due promozioni sono accessibili di seguito:

C'è tempo fino al prossimo 4 di dicembre per attivare le offerte dedicate a Norton 360, disponibili solo online. Per i nuovi utenti, inoltre, c'è una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 60 giorni dall'attivazione.

