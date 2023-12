Antivirus con VPN inclusa: sicurezza al top con Surfshark One

Per proteggere i propri dispositivi e la propria privacy online è necessario ricorrere a un sistema antivirus, in grado di bloccare il software malevolo, oltre che a una VPN, che permette di rendere davvero privata la connessione, eliminando il tracciamento.

Grazie al bundle Surfshark One è possibile accedere a entrambi i servizi, beneficiando di un prezzo scontato. In questo momento, infatti, il servizio è disponibile con uno sconto dell'80% per chi sceglie il piano annuale che include 4 mesi gratis.

Grazie all'offerta in corso, Surfshark One costa 3,07 euro al mese, risultando una delle soluzioni più convenienti per accedere a Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy. Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark. Da notare che è possibile puntare anche sull'abbonamento mensile, da 14,99 euro, oppure sull'abbonamento biennale, che riduce il costo fino a 2,69 euro.

Antivirus e VPN: un'unica offerta a prezzo scontato con Surfshark One

Surfshark One è il bundle realizzato da Surfshark che unisce la VPN sicura e illimitata, in grado di eliminare qualsiasi forma di tracciamento delle attività online, bloccando anche annunci e cookie, oltre al sistema antivirus e antimalware, che garantisce una protezione costante e immediata contro le minacce del web.

Si tratta di un servizio in grado, quindi, di garantire una protezione multi-livello, massimizzando la sicurezza per i propri dati. A rendere ancora più interessante il servizio è il costo. Attualmente, infatti, Surfshark One costa appena 3,07 euro al mese, scegliendo l'abbonamento annuale con 4 mesi gratis.

Per sfruttare l'offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

La promozione prevede la fatturazione anticipata, con un costo di 59,88 euro (IVA inclusa) e la possibilità di attivare l'abbonamento annuale, senza alcun vincolo, anche pagando con PayPal. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, è possibile beneficiare di una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione dell'abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.