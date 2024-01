Antivirus con VPN inclusa: prezzo ridotto per il bundle di Kaspersky

Kaspersky è una delle aziende leader del settore della sicurezza informatica. Per tutti i nuovi utenti alla ricerca di strumenti validi per proteggere i propri dispositivi e accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento, Kaspersky propone una promozione dedicata.

Con Kaspersky Plus, infatti, è possibile accedere all'antivirus e alla VPN illimitata con un unico abbonamento che, attualmente, è scontato a 29,99 euro per un anno con attivazione dei software su un unico dispositivo (i sistemi operativi supportati sono Android, iOS, Windows e macOS).

Da notare che è possibile portare aggiungere altri 2 dispositivi con un costo di 5 euro in più oppure aggiungerne altri 4 dispositivi con un costo di 10 euro in più. Su tutte le offerte proposte c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare l'abbonamento con antivirus e VPN è possibile visitare il sito di Kaspersky.

Antivirus e VPN con Kaspersky: sicurezza al top a prezzo ridotto

Con Kaspersky Plus è possibile accedere a un bundle pensato per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e dei propri dati. Il servizio include:

l' antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, sistema anti-phishing e firewall

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, sistema anti-phishing e firewall VPN illimitata per un accesso a Internet senza tracciamento

per un accesso a Internet senza tracciamento Password Manager per salvare in sicurezza le proprie credenziali d'accesso

Con l'offerta in corso, Kaspersky Plus costa:

29,99 euro per un anno , con utilizzo dei software su 1 dispositivo

, con utilizzo dei software su 34,99 euro per un anno , con utilizzo dei software su 3 dispositivi

, con utilizzo dei software su 39,99 euro per un anno, con utilizzo dei software su 5 dispositivi

I software di Kaspersky sono disponibili su Windows, macOS, iOS e Android. L'offerta proposta prevede una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

