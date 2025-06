Antivirus Bitdefender, sconti fino al 56% sui piani di 12 mesi

Se state valutando il cambio del vostro software antivirus, potreste prendere in considerazione i nuovi pacchetti di cybersecurity firmati da Bitdefender. A differenza della maggior parte delle altre soluzioni concorrenti, lavora in background per davvero, senza continue notifiche o richieste di autorizzazioni, e in più non rallenta il dispositivo su cui è installato durante le scansioni giornaliere.

I piani annuali dell'antivirus Bitdefender sono in offerta a partire da 22 euro per 12 mesi. Il pacchetto più economico, Bitdefender Antivirus Plus, include anche una VPN con traffico dati pari a 200MB al giorno e il rilevamento delle violazioni dei dati.

Le principali funzionalità di Bitdefender

Con l'adozione del software antivirus Bitdefender gli utenti possono sperimentare la reale sicurezza "imposta e dimentica": dopo l'installazione del software, infatti, quasi ci si dimentica di avere un PC o un dispositivo mobile con un antivirus, dal momento che lavora silenziosamente senza interrompere il proprio flusso di lavoro o la navigazione web quando si è al computer o con lo smartphone tra le mani.

La soluzione di Bitdefender è inoltre adatta a chiunque, anche a chi non ha grande dimestichezza con la sicurezza informatica ma vuole ugualmente una valida protezione dagli attacchi informatici. Qualunque sia il pacchetto di cybersicurezza scelto, si ha l'opportunità di controllare i report, effettuare le scansioni, pulire i file e tanto altro ancora con un semplice clic.

Il piano più completo è Bitdefender Premium Security: disponibile in offerta al prezzo scontato di 55 euro per un anno, include funzionalità avanzate come Scam Copilot, lo strumento che rileva le truffe in automatico grazie all'intelligenza artificiale, una VPN premium illimitata, nonché un ad-blocker e un anti-tracker a livello di sistema, in modo da navigare in completo anonimato, senza pubblicità e senza essere tracciati dalle aziende.

L'offerta sui piani di sicurezza della durata di 12 mesi di Bitdefender è valida per un periodo di tempo limitato.

