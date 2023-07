Antivirus: 65% di sconto sul piano Deluxe di Norton

In queste ore il piano antivirus Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99 euro per il primo anno anziché 99,99 euro, per effetto del 65% di sconto sul prezzo di listino. Il piano Deluxe offre una protezione contro i virus su un massimo di cinque dispositivi, un servizio VPN, il monitoraggio del Dark Web e 50GB di archiviazione sicura dei tuoi file nel cloud.

Norton 360 Deluxe in sconto del 65% per il primo anno

Grazie alle sue funzioni avanzate, il piano antivirus Norton 360 Deluxe protegge contemporaneamente i tuoi dispositivi e la tua privacy online. Da un lato infatti benefici di uno dei migliori antivirus disponibili sul mercato, dall'altro hai la possibilità di sfruttare il servizio Norton Secure VPN per mantenere private le tue attività sul web.

Nello stesso pacchetto trovi inoltre tante altre funzionalità. A partire dal monitoraggio del Dark Web, con avvisi puntuali nell'eventualità i tuoi dati personali finiscano in mani sbagliate.

Incluso nel piano Deluxe anche un potente password manager. Si tratta di uno strumento utilissimo, sia per memorizzare e gestire le password di ciascun account, ma anche i dati delle carte di credito. Non solo però, perché puoi sfruttare il password manager di Norton anche per generare nuove password a prova di hacker.

Approfitta ora dell'offerta del giorno di Norton per beneficiare di un maxi sconto del 65% sul piano Norton 360 Deluxe. Il servizio è compatibile su PC Windows, Mac, dispositivi Android e iPhone.

